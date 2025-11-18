मधेपुरा में सड़क हादसे के बाद जाम बना काल, बाइक की टक्कर में गई दो लोगों की जान

संवाद सूत्र,चौसा (मधेपुरा)। चौसा उदाकिशुनगंज मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे पर घोषई गोठ बस्ती के समीप बीते दिन सोमवार को बाइक के आमने-सामने भीषण टक्कर में करीब घायल हुए करीब आधा दर्जन लोग में से दो लोगों की मौत हो गई एक मृतक बिहारीगंज थाना क्षेत्र के बथनाहा निवासी सोनेलाल कुमार उम्र 20 वर्ष

दूसरा मृतक चौसा थाना क्षेत्र के चौसा पूर्वी पंचायत के डबरू टोला मोहम्मद यूसुफ के पुत्र मोहम्मद जोहर उम्र 30 बताया गया है। घटना के संदर्भ में बताया गया कि होंडा और स्प्लेंडर बाइक आमने-सामने में भीषणटक्कर हुई थी। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। सभी घायलों को सोमवार की देर शाम ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अवधेश साफी ने भागलपुर जिले के मायागंज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। जाम के कारण हुई देरी दो अलग-अलग एंबुलेंस से रेफर सभी घायल को भागलपुर ले जाने लगा लेकिन नवगछिया से भागलपुर मार्ग सड़क जाम होने के कारण दोनों एंबुलेंस फिर लौट कर चौसा की ओर आ गया जिसमें एक एंबुलेंस सीधे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज जा रहे थे कि रास्ते में बिहारीगंज थाना क्षेत्र के बथनाहा निवासी सोनेलाल कुमार उम्र 20 मधेपुरा पहुंचते ही उनकी मौत हो गई।

जबकि चौसा थाना क्षेत्र के चौसा पूर्वी पंचायत के डबरू टोला मोहम्मद यूसुफ के पुत्र मोहम्मद जोहर उम्र 30 भागलपुर मायागंज अस्पताल जाने के क्रम में सड़क जाम में फंसने के कारण एंबुलेंस लौटकर चौसा आई। फिर परिजनों ने निजी एंबुलेंस से उन्हें पूर्णिया ले गए जहां पर इलाज के दौरान एक निजी क्लीनिक में उनकी मौत हो गई।