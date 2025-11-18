Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधेपुरा में सड़क हादसे के बाद जाम बना काल, बाइक की टक्कर में गई दो लोगों की जान

    By Manish Gupta Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    मधेपुरा के चौसा में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। चौसा-उदाकिशुनगंज मार्ग पर बाइक की टक्कर में कई लोग घायल हुए थे, जिनमें से दो ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सोनेलाल कुमार और मोहम्मद जोहर के रूप में हुई है। जाम के कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल सका।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र,चौसा (मधेपुरा)। चौसा उदाकिशुनगंज मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे पर घोषई गोठ बस्ती के समीप बीते दिन सोमवार को बाइक के आमने-सामने भीषण टक्कर में करीब घायल हुए करीब आधा दर्जन लोग में से दो लोगों की मौत हो गई एक मृतक बिहारीगंज थाना क्षेत्र के बथनाहा निवासी सोनेलाल कुमार उम्र 20 वर्ष

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरा मृतक चौसा थाना क्षेत्र के चौसा पूर्वी पंचायत के डबरू टोला मोहम्मद यूसुफ के पुत्र मोहम्मद जोहर उम्र 30 बताया गया है। घटना के संदर्भ में बताया गया कि होंडा और स्प्लेंडर बाइक आमने-सामने में भीषणटक्कर हुई थी।

    इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। सभी घायलों को सोमवार की देर शाम ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अवधेश साफी ने भागलपुर जिले के मायागंज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर किया था। 

    जाम के कारण हुई देरी

    दो अलग-अलग एंबुलेंस से रेफर सभी घायल को भागलपुर ले जाने लगा लेकिन नवगछिया से भागलपुर मार्ग सड़क जाम होने के कारण दोनों एंबुलेंस फिर लौट कर चौसा की ओर आ गया जिसमें एक एंबुलेंस सीधे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज जा रहे थे कि रास्ते में बिहारीगंज थाना क्षेत्र के बथनाहा निवासी सोनेलाल कुमार उम्र 20 मधेपुरा पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। 

    जबकि चौसा थाना क्षेत्र के चौसा पूर्वी पंचायत के डबरू टोला मोहम्मद यूसुफ के पुत्र मोहम्मद जोहर उम्र 30 भागलपुर मायागंज अस्पताल जाने के क्रम में सड़क जाम में फंसने के कारण एंबुलेंस लौटकर चौसा आई। फिर परिजनों ने निजी एंबुलेंस से उन्हें पूर्णिया ले गए जहां पर इलाज के दौरान एक निजी क्लीनिक में उनकी मौत हो गई। 

    थानाध्यक्ष रवि कुमार पासवान ने बताया कि मोहम्मद जौहर की शब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल नहीं दिया गया। मो सोनेलाल का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में किया जा रहा है।