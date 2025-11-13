Language
    Bihariganj Vidhan Sabha Chunav Result: बिहारीगंज सीट पर JDU और RJD के बीच मुकाबला, क्या जन सुराज की होगी जीत?

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    Bihariganj  election Result: बिहारीगंज विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू और आरजेडी के बीच मुकाबला है। मधेपुरा जिले की इस सीट पर पहले चरण में 67.46% मतदान हुआ। जेडीयू ने निरंजन कुमार मेहता को और आरजेडी ने रेनू कुशवाहा को मैदान में उतारा है। जन सुराज पार्टी से अमलेश राय भी मैदान में हैं। देखना होगा की किसकी जीत होती है।

    बिहारीगंज विधान सभा सीट के प्रत्याशी।

    ड‍िजिटल डेस्‍क, बिहारीगंज (मधेपुरा)। Bihariganj vidhan sabha Chunav Result 2025: बिहार विधान सभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ।

    वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ। बिहारीगंज विधान सभा में पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 67.46% वोटिंग हुई।

    बिहारीगंज विधान सभा सीट पर 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यह सीट मधेपुरा जिला के अंतर्गत आती है। इस सीट पर जेडीयू ने निरंजन कुमार मेहता को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है।

    वहीं, आरजेडी ने रेनू कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा है। जन सुराज पार्टी ने अमलेश राय को प्रत्याशी बनाया है। 2010 में चुनाव में यहां जेडीयू के रेनु कुमारी विजयी रहीं थी। 2020 में यहां से जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता था।