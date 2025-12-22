मजदूर नहीं, कारोबारी बनेंगे बिहार के युवा! BNMU में खुलेगा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल केयर सेंटर

संवाद सहयोगी, मधेपुरा। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को रोजगार और उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में 12 करोड़ रुपये की लागत से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल केयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस सेंटर में छात्रों को आधुनिक उद्यमिता कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे पढ़ाई के बाद आत्मनिर्भर बन सकें और अपना कारोबार शुरू कर सकें। इसका लाभ कोसी क्षेत्र के तीनों जिलों के स्नातक, स्नातकोत्तर, वोकेशनल और अन्य कोर्स के छात्र-छात्राओं को मिलेगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बीएनएमयू को विशेष अनुदान के रूप में राशि भी आवंटित कर दी है। स्थल का चयन कर लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिक्षा विभाग से मिला 24.50 करोड़ का विशेष अनुदान दरअसल कुलपति प्रो. डा. विमलेंदु शेखर झा ने जनवरी 2025 में ही राज्य सरकार से तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए विशेष अनुदान की मांग की थी। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेंटर, नार्थ कैंपस की घेराबंदी एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शामिल थे। कुलपति के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सरकार ने पूरे 24.50 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी।

छात्रों को मिलेगा बिजनेस आइडिया कुलसचिव प्रो. डॉ. अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल केयर सेंटर पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। यहां छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को बिजनेस आइडिया डेवलपमेंट, मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कामर्स, इनोवेशन माडलिंग एवं स्टार्टअप इनक्यूबेशन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस केंद्र का लाभ खासकर कोशी क्षेत्र के उन युवाओं को मिलेगा जो रोजगार के अभाव में दूसरे शहरों का रुख कर रहे थे। अब विश्वविद्यालय परिसर में ही उन्हें उद्यमिता से जुड़ा उच्च स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।

स्थानीय अवसर पर बढ़ेंगे रोजगार के अवसर कुलसचिव ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद योग्य एवं कुशल स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को सरकार की ओर से विशेष आर्थिक अनुदान भी दिया जाएगा, ताकि वह अपना स्वयं का रोजगार या स्टार्टअप शुरू कर सके। इससे न सिर्फ युवाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के निर्माण से बीएनएमयू राज्य के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में शामिल हो जाएगा जो युवाओं को सीधे उद्यमिता से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में कोशी क्षेत्र के हजारों युवा इस सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षित होकर अपने भविष्य को नई दिशा देंगे और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ेंगे।