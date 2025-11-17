Bihar News: खाते में 10000 रुपये नहीं आने पर जीविका दीदियों ने मचाया हंगामा, अधिकारी ने दिया ये जवाब

संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) के तहत खाते में अब तक 10 हजार रुपये की राशि नहीं आने पर वंचित जीविका दीदीयों ने जीविका कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। सोमवार को प्रखंड क्षेत्र के सपरदह पंचायत की जीविका दीदी सीमा देवी, चुनचुन देवी, बीना देवी, नीतू देवी, डोली देवी, अंजली देवी, पूजा देवी, कविता देवी, मोनिका देवी, प्रीति कुमारी, रूपम कुमारी, पूजा कुमारी सहित दर्जनों की संख्या में महिलाएं देवीदास टोला स्थित जीविका कार्यालय पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विभागीय पदाधिकारियो की उदासीनता एवं लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जीविका दीदीयों ने आरोप लगाया कि सरकार के निर्देशानुसार बीते 17 सितंबर को आवेदन भरकर सारे कागजात जीविका सीएम को सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन अब तक उन सभी के खाते में रुपये नहीं आया है, जबकि कई दीदीयों के खाते में राशि आ चुकी है, जो सरकार के घोषणा के बाद समूह में शामिल हुई है, जबकि हम लोग कई वर्षों पूर्व से ही विभिन्न जीविका ग्राम संगठन से जुड़कर कार्य करते आ रहे हैं। बावजूद राशि नहीं मिली है।

संबंधित जीविका सीएम व जीविका सीसी से पूछे जाने पर वे लोग हमेशा गोल मटोल जवाब देकर टाल दिया करते हैं। हंगामा कर रहीं जीविका दीदीयों ने बीडीओ व जीविका बीपीएम को आवेदन देकर अविलंब समस्या के समाधान करने की मांग की।