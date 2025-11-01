Bihar Election 2025: प्रत्याशी या पार्टी चुनाव चिह्न कहां पड़ेगा वोट? मतदाताओं ने खुलकर बताया

अर्जुन भगत, मुरलीगंज (मधेपुरा)। बिहारीगंज विधानसभा सीट पर 6 नवंबर को पहले चरण मे मतदान होना है। अब महज पांच ही दिन शेष बचे हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक उसी तरह क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है।

चौक-चौराहा हो या दुकान सभी जगह बस चुनावी चर्चाएं हो रही है। मतदाताओं के मन को भांपने रिमझिम बारिश में जब जागरण की टीम निकली तो करीब 10 किलोमीटर के दायरे में मतदाताओं की हवा किधर बह रही है यह पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था।

मीरगंज चौक पर चाय दुकान में मौजूद लोगों से जब चुनाव पर चर्चा हुई तो मतदाताओं ने खुलकर अपनी बातें रखी। किस पार्टी को समर्थन देने की बात पूछने पर थोड़ी हिचकिचाहट हुई लेकिन सबने बताया कि जो अच्छा काम किया और कर रहा है उसको ही वोट देंगे। उम्मीदवार की बात पूछने पर बताया कि उम्मीदवार को छोड़िये पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट करेंगे।

जोरगामा निवासी मु. रब्बान और मु. कासिम ने वर्तमान विधायक के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार बदलाव जरूरी है। जीतने के बाद विधायक जी क्षेत्र में आते भी नहीं है। जो सरकार रोजगार की बात करेगा उसी दल के नेता को समर्थन किया जाएगा। साथ ही उनलोगों से अपनी-अपनी समस्याएं भी गिनाई। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर अपनी बातें रखी। वही मीरगंज निवासी अमरेश कुमार और प्रमोद वर्मा ने कहां क्षेत्र में काम तो बहुत हुआ है। कुछ काम बच गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार आया है। हलांकि, वहीं उपस्थित पिंटू कुमार ने कहा कि प्रत्याशी नहीं पार्टी को वोट करेंगे। पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाया है, हमारा समर्थन उसे ही रहेगा। बिहार एवं केंद्र सरकार की योजनाओ से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसीलिए एनडीए गठबंधन को समर्थन करेंगे।