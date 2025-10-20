एक सीट, दो नामांकन: आलमनगर प्रत्याशी को अधिकारी का नोटिस, मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिले की आलमनगर विधानसभा सीट से 17 अक्टूबर को नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशी नवीन कुमार ने पहले राजद और फिर वीआईपी के सिंबल पर पर नामजदगी का पर्चा दाखिल किया।

18 अक्टूबर को संवीक्षा के दौरान आलमनगर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सौरभ कुमार भारती ने दो दलों से नामांकन करने की स्थिति में नवीन कुमार को नोटिस दिया। जिसमें उन्हें स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया।

हालांकि, प्रत्याशी नवीन कुमार ने निर्वाची पदाधिकारी को नोटिस का जबाब देते हुए बताया कि अब वह वीआइपी के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद राजद के सिंबल पर किए नामांकन को निरस्त कर दिया गया।

सीट समझौते में नेता तोहफे में वाला है मामला

दरअसल, 15 अक्टूबर की देर रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ई. नवीन कुमार निषाद उर्फ नवीन कुमार ने सिंबल प्राप्त किया। 17 को नवीन कुमार को नामांकन करना था।