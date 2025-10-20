एक सीट, दो नामांकन: आलमनगर प्रत्याशी को अधिकारी का नोटिस, मांगा जवाब
आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी द्वारा दो नामांकन दाखिल करने पर निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। प्रत्याशी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मामला नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सामने आया। अधिकारी ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, मधेपुरा। जिले की आलमनगर विधानसभा सीट से 17 अक्टूबर को नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशी नवीन कुमार ने पहले राजद और फिर वीआईपी के सिंबल पर पर नामजदगी का पर्चा दाखिल किया।
18 अक्टूबर को संवीक्षा के दौरान आलमनगर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सौरभ कुमार भारती ने दो दलों से नामांकन करने की स्थिति में नवीन कुमार को नोटिस दिया। जिसमें उन्हें स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया।
हालांकि, प्रत्याशी नवीन कुमार ने निर्वाची पदाधिकारी को नोटिस का जबाब देते हुए बताया कि अब वह वीआइपी के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद राजद के सिंबल पर किए नामांकन को निरस्त कर दिया गया।
सीट समझौते में नेता तोहफे में वाला है मामला
दरअसल, 15 अक्टूबर की देर रात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ई. नवीन कुमार निषाद उर्फ नवीन कुमार ने सिंबल प्राप्त किया। 17 को नवीन कुमार को नामांकन करना था।
इस बीच 16 अक्टूबर की रात मुकेश सहनी की पार्टी वीआइपी को हिस्सें में आलमनगर सीट चली गई। जिसके बाद 17 की सुबह नवीन कुमार को वीआइपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का फरमान जारी हुआ।
वीआईपी को सीट के साथ राजद ने प्रत्याशी भी आफर कर दिया। इस बीच नवीन कुमार ने पहले राजद से फिर वीआइपी के सिंबल पर उन्होंने दुबारा नामांकन पर्चा दाखिल कराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।