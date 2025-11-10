Language
    बिहार में NH-106 पर साइकिल सवार को 100 मीटर तक घसीटती चली गई बस, दर्दनाक मौत

    By Neeraj Kr Jha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:58 PM (IST)

    बिहार के एनएच-106 पर एक बस ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बस साइकिल सवार को 100 मीटर तक घसीटती ले गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    साइकिल सवार को 100 मीटर तक घसीटती चली गई बस, दर्दनाक मौत

    संवाद सूत्र, सिंहेश्वर (मधेपुरा)। सिंहेश्वर-पिपरा मुख्य मार्ग एनएच 106 पर रविवार की शाम तेज रफ्तार यात्री बस ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल डाला। कुचलने के बाद लगभग 100 मीटर तक बस उसे घसीटती चली गई। घटनास्थल पर ही साइकिल सवार बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई।

    मृतक की पहचान रामपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या एक निवासी राधे साह (60) के रूप में हुई है। इधर, आक्रोशित ग्रामीणों ने बस चालक को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह चालक को ग्रामीणों की भीड़ से छुड़ाकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़ावे पुल के समीप पिपरा की ओर जा रही आनंद विहार नामक बस संख्या– बीआर 11पीसी 9725 ने साइकिल सवार राधे साह को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि बस राधे साह को करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई।

    इसके बाद बस सड़क किनारे जाकर अटक गई। इस वजह से बस में सवार यात्रियों की जान बाल-बाल बची। घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

    स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल राधे साह को जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल था, वह बार-बार बेहोश हो जा रही थी।

    वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि बस चालक नशे की हालत में था। आक्रोशित ग्रामीणों ने सुपौल जिले के किशनपुर थाना के सिंगियावान निवासी चालक पप्पू कुमार यादव को पकड़कर बंधक बना लिया और जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। लगभग एक घंटे तक एनएच 106 पर सड़क जाम रहा।

    घटना की जानकारी मिलते ही एसआई सुड्डू कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और बस चालक को भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया। बाद में अंचलाधिकारी नवीन सिंह, थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह व रामपट्टी के मुखिया विजय सिंह मौके पर पहुंचे।

    पदाधिकारियों व मुखिया ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मधेपुरा भेज दिया। वहीं मुखिया विजय सिंह द्वारा कबीर अंत्येष्टि मद से पीड़ित परिवार को तीन हजार रुपये की नकद सहायता दी।

    शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बस चालक को इलाज के बाद हिरासत में लिया गया है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है। - विनोद कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, सिंहेश्वर