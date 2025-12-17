Bihar New Rail Line: बिहारीगंज-कुरसेला नई रेल लाइन की डीपीआर तैयार, 3 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

शैलेश कुमार, बिहारीगंज (मधेपुरा)। 57.35 किलोमीटर लंबी बिहारीगंज-कुरसेला प्रस्तावित नई रेल परियोजना का सर्वे के बाद डीपीआर तैयार कर लिया गया है। अब एस्टीमेट रिवाइज किया जा रहा है। एस्टीमेट रिवाइज होने के बाद नीति आयोग से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।

निर्माण सामग्री की बढ़ी कीमत, लेबर कास्ट बढ़ने व सर्किल रेट बढ़ने की वजह से भूमि अधिग्रहण में भी अधिक खर्च होने का अनुमान है। इस वजह से 16 साल पुराने एस्टीमेट को रिवाइज किया जा रहा है। तीन माह पूर्व कोलकाता की निजी कंपनी के द्वारा रेलवे ट्रैक के डिजाइनिंग एवं सर्वे का कार्य किया जा चुका है।

इस नई रेल परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेलवे बोर्ड ने 170.8 करोड़ राशि आवंटित की है। यह रेलवे लाइन मधेपुरा के बिहारीगंज से पूर्णिया के धमदाहा, माधोपुर, सिरसा, कसमरा, दुर्गापुर, रूपौली, धूसर टीकापट्टी होते हुए कटिहार जिले के कुर्सेला तक पहुंचेगी।

पूर्णिया, मधेपुरा और कटिहार जिले के दियारा और दुरूह इलाकों में आवागमन और मक्का, गेहूं, पाट, गन्ना जैसे नकदी फसलों को बाजार मिल पाने में सहूलियत होगी। 2008-09 के बजट में 192.56 करोड़ रुपये की मिली थी स्वीकृति: बताते चलें कि 7 फरवरी 2009 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के द्वारा रूपौली में शिलान्यास किया गया था। इस रेल परियोजना को रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने बजट सत्र 2008-09 में पारित किया था। अनुमानित लंबाई 57.35 किलोमीटर के लिए 192.56 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। जिसमें परियोजना की प्रगति के लिए 42.99 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दी गई थी।

रेल मंत्रालय द्वारा सर्वे कराकर प्रस्तावित रूट मैप के अनुसार रेलवे स्टेशन, क्रासिंग स्थलों के लिए रेलवे बोर्ड लगाया गया था। इस रेल लाइन पर 74 पुल और 47 समापार फाटक बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। तीन स्टेशन और चार हाल्ट का निर्माण होना बनना था।