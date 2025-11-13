Alamnagar Vidhan Sabha Chunav result: आलमनगर सीट से JDU के नरेंद्र नारायण और VIP के नवीन मैदान में, किसका चलेगा सिक्का?
Alamnagar Election Result: आलमनगर विधानसभा सीट के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, जहां रिकॉर्ड 69.82% वोटिंग हुई। इस सीट से JDU के नरेंद्र नारायण यादव और VIP के नवीन कुमार मुख्य उम्मीदवार हैं। जन सुराज पार्टी से सुबोध कुमार सुमन भी मैदान में हैं। चुनाव परिणाम के बाद इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा।
डिजिटल डेस्क, आलमनगर (मधेपुरा)। Alamnagar vidhan sabha Chunav Result 2025: बिहार विधान सभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% रिकॉर्ड मतदान हुआ। आलमनगर विधान सभा सीट पर पहले चरण में मतदान हुआ। वहीं, इस सीट पर रिकॉर्ड 69.82% वोटिंग हुई।
आलमनगर विधान सभा सीट से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इस सीट से JDU ने नरेन्द्र नारायण यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, वीआईपी से नवीन कुमार चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से जन सुराज पार्टी ने सुबोध कुमार सुमन को टिकट दिया है। चुनाव रिजल्ट के साथ ही इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य का भी फैसला होगा।
आलमनगर विधान सभा सीट का इतिहास
आलमनगर विधान सभा पर 1952 में पहले चुनाव में यहां एसपी के तनुक लाल विजयी रहे थे। नरेंद्र नारायण यादव इस सीट से लगातार छह बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। वे एक बार जनता दल के टिकट पर जबकि पांच बार जदयू के टिकट पर विधायक बने।
