Alamnagar Election 2025 Voting: आलमनगर में आज हो रही वोटिंग, अपनी पसंद की सरकार चुनने बूथों पर पहुंचे मतदाता

संवाद सूत्र, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)। Alamnagar Chunav 2025 Voting विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीएम पंकज घोष ने बताया कि मतदान में खलल डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदाकिशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत आलमनगर और बिहारीगंज विधानसभा सीट के लिए आज मतदान होगा।

आलमनगर में 436 और बिहारीगंज में 381 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

आलमनगर में 177 संवेदनशील व 142 अतिसंवेदनशील और बिहारीगंज में 169 संवेदनशील व 128 अतिसंवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं। आलमनगर में 189776 पुरूष, 170229 महिला और नौ अन्य सहित कुल 360013 मतदाता हैं। बिहारीगंज में 170447 पुरुष, 156780 महिला और छह अन्य सहित कुल 327233 मतदाता हैं। एसडीएम ने बताया कि मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को सभी बूथों पर मतदान दल के अधिकारी पहुंच गए हैं। मंगलवार को ही सभी मतदान पदाधिकारियों को चुनाव सामग्री उपलब्ध करा दिया गया था।

बुधवार को मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन उपलब्ध कराया गया।मतदान में व्यवधान पैदा करनेवालों के साथ प्रशासन सख्ती से निपटेगी। स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गएं है। यहां मौजूद कर्मी पल-पल के अपडेट लेते रहेंगे। लोग नियंत्रण कक्ष में फोन के जरिए किसी भी तरह की परेशानी या गडबड़ी की शिकायत कर सकते हैं। सूचना मिलने पर प्रशासन वैसे जगहों पर त्वरित कार्रवाई करेगी।

सभी केंद्रों पर लगाया गया सीसीटीवी कैमरा अनुमंडल क्षेत्र के दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिला और राज्य मुख्यालय के कंट्रोल रूम से मतदान की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। बिहारीगंज में मतदान आज, सात प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच रहे हैं। पीसीसीपी की देखरेख में बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट को भेजा गया है। गुरुवार को मतदान होना है। यहां से सात प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिसमें एक महिला प्रत्याशी भी है। गुरुवार को मतदान के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार थमते ही क्षेत्र में धारा 126 लागू कर दिया गया है। इसका जिसका उल्लंघन करने पर अधिकतम दो साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्राविधान है।

बिहारीगंज विधानसभा के सभी मतदान केेंद्र पर मतदाताओं सुबह सात बजे से संध्या छह बजे तक मतदान कर सकेगें। मतदान केंद्र पर निर्धारित समय के अंदर पहुंचने वाले मतदाताओं को समय-सीमा के बाद भी वोट देने का समय दिया जाएगा। सभी संवेदनशील बूथ पर पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चुनाव को लेकर मतदाताओं उत्साहित हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी बरत रही हैं।

चुनाव में आपातकालीन सेवा नहीं रहेगा प्रतिबंध बिहारीगंज प्रखंड क्षेत्र में 88398 मतदाताओं के लिए 98 मतदान केंद्र बनाया गया है। मध्य विद्यालय बिहारीगंज को पिंक बूथ बनाया गया है। जिसमें दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। निर्वाचन क्षेत्र में बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर भी रोक है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होटल, गेस्ट हाउस और सामुदायिक भवनों की तलाशी की गई है। मतदान के दिन निर्वाचन कार्य में लगे वाहन, मतदाता निजी वाहन से मतदान के लिए जा सकेंगे। निजी वाहन को मतदान केंद्र से दो सौ मीटर पूर्व खड़ी करनी होगी।एंबुलेंस, पानी टंकी, विद्युत की संकटकालीन सेवा, मिल्क वाहन, रोगी को अस्पताल ले जाने वाले वाहन के परिचालन पर रोक नहीं है।