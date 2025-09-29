Bihar News: तीन लाख की सुपारी में पति की हत्या की साजिश, पत्नी-प्रेमी की करतूत से गांव दहला

जमुई जिले के झाझा निवासी ओमप्रकाश कुमार उर्फ मुन्ना पर उसकी पत्नी पूजा कुमारी ने अपने प्रेमी संग मिलकर जानलेवा हमला कराया। इसके लिए झिनौरा गांव निवासी शूटर विकास यादव को तीन लाख रुपये देने की बात तय हुई थी।

संवाद सूत्र, चानन (लखीसराय)। तीन लाख रुपये की सुपारी में पति की हत्या की साजिश ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है।

लेकिन, हत्या की योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी और ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल होकर पटना में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।

घटना 21 सितंबर की रात हुई, जब ओमप्रकाश अपने साले के साथ ससुराल जा रहा था। तभी किऊल नदी किनारे शूटर ने पहले उसका सिर बालू में दबाकर मारने की कोशिश की, नाकाम रहने पर गोली दाग दी।

पुलिस जांच में साले नीतीश कुमार की भूमिका भी उजागर हुई, जिसे सर्विलांस के आधार पर दबोचा गया। नीतीश की गिरफ्तारी के बाद पूजा कुमारी की साजिश का खुलासा हुआ।

गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा ने पटना अस्पताल से फरार होकर मायके और बहन के घर में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अंततः झाझा लौटते समय पुलिस ने उसे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार कर लिया।

बताया जाता है कि संपत्ति हड़पने और प्रेमी से शादी करने की लालच में उसने यह घिनौनी साजिश रची। शूटर विकास यादव हाल ही में जेल से जमानत पर छूटा था और जिसे हत्या की सुपारी दी गई थी। फिलहाल वह और पूजा का प्रेमी फरार हैं। चानन थानाध्यक्ष रविन्द्र प्रसाद ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है।