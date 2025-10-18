बेंगलुरु जा रहे युवक ने ट्रेन से लगाई छंलाग, बड़हिया रेलवे स्टेशन पर हो गया बड़ा हादसा

जागरण संवाददाता, लखीसराय। मोकामा-किऊल रेलखंड पर बड़हिया रेलवे स्टेशन के समीप इंदुपुर में बाघ एक्सप्रेस ट्रेन से एक युवक कूद गया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बड़़हिया लाया गया।

जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। जख्मी युवक की पहचान पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत पिपरा थाना के पकड़ी निवासी गणेश राम के पुत्र वीरेंद्र कुमार (29) के रूप में हुई है। वीरेंद्र कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नही है।