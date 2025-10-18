बेंगलुरु जा रहे युवक ने ट्रेन से लगाई छंलाग, बड़हिया रेलवे स्टेशन पर हो गया बड़ा हादसा
लखीसराय के पास मोकामा-किऊल रेलखंड पर बाघ एक्सप्रेस से एक युवक कूद गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पूर्वी चंपारण का रहने वाला वीरेंद्र कुमार बेंगलुरु से लौट रहा था और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। उसके साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, लखीसराय। मोकामा-किऊल रेलखंड पर बड़हिया रेलवे स्टेशन के समीप इंदुपुर में बाघ एक्सप्रेस ट्रेन से एक युवक कूद गया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बड़़हिया लाया गया।
जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। जख्मी युवक की पहचान पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत पिपरा थाना के पकड़ी निवासी गणेश राम के पुत्र वीरेंद्र कुमार (29) के रूप में हुई है। वीरेंद्र कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नही है।
वह बेंगलुरु में मजदूरी करता था। वहां से अपने सथियों के साथ अप बाघ एक्सप्रेस से हावड़ा में सवार हुआ था। वह अपने घर जा रहा था। इंदुपुर के समीप अपने साथी को बाथरूम जाने की बात कहकर बाथरूम जाने लगा तथा गेट के समीप वह ट्रेन से कूद गया।
उसके साथी बड़हिया में उतरकर घटना स्थल जाकर उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बड़हिया लाया। जहां से उसे रेफर कर दिया गया है।
