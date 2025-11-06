Language
    किऊल नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत, मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे घर

    By Mrityunjay MishraEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:13 PM (IST)

    लखीसराय के मेदनी चौकी थाना क्षेत्र में किऊल नदी में नहाने के दौरान दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पहाड़पुर गांव में मुंडन संस्कार के लिए आए परिवार के सदस्य नदी में स्नान करने गए थे, तभी यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शवों को निकाला गया। इस घटना से गांव में मातम छा गया है।

    नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के ऋषि पहाड़पुर गांव में लोकतंत्र के महापर्व के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्थानीय किऊल नदी में नहाने के दौरान एक किशोरी सहित दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

    घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार, पहाड़पुर निवासी नवल किशोर सिंह के घर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। इस अवसर पर उनके स्वजन धनबाद से आए थे। मुंडन संस्कार के बाद स्वजन और बच्चे स्नान करने के लिए किऊल नदी पहुंचे थे। 

    करीब सात लोग नदी में नहा रहे थे कि अचानक सभी गहरे पानी में चले गए। घटना के दौरान शोर सुनकर नदी में मछली पकड़ रहे स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पांच लोगों को बचाने में सफल रहे, लेकिन 12 वर्षीय अंशिका कुमारी और 14 वर्षीय मानस कुमार गहरे पानी में डूब गए।

    दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला

    सूचना मिलते ही मेदनी चौकी थाना अध्यक्ष चितरंजन कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव को नदी से बाहर निकाला गया। दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 

    मृतक मानस कुमार, कजरा थाना क्षेत्र के श्रीघना निवासी निरंजन कुमार सिंह का पुत्र था, जबकि अंशिका कुमारी, पहाड़पुर निवासी नवल किशोर सिंह के छोटे पुत्र मनोज सिन्हा की इकलौती पुत्री थी। दोनों मासूमों की असमय मौत से परिवार और पूरे गांव में मातम छा गया है। घर का खुशी का माहौल पलभर में गम में बदल गया।