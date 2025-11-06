किऊल नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत, मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे घर

जागरण संवाददाता, लखीसराय। मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के ऋषि पहाड़पुर गांव में लोकतंत्र के महापर्व के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्थानीय किऊल नदी में नहाने के दौरान एक किशोरी सहित दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार, पहाड़पुर निवासी नवल किशोर सिंह के घर मुंडन संस्कार का कार्यक्रम था। इस अवसर पर उनके स्वजन धनबाद से आए थे। मुंडन संस्कार के बाद स्वजन और बच्चे स्नान करने के लिए किऊल नदी पहुंचे थे।

करीब सात लोग नदी में नहा रहे थे कि अचानक सभी गहरे पानी में चले गए। घटना के दौरान शोर सुनकर नदी में मछली पकड़ रहे स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पांच लोगों को बचाने में सफल रहे, लेकिन 12 वर्षीय अंशिका कुमारी और 14 वर्षीय मानस कुमार गहरे पानी में डूब गए।

दो घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला सूचना मिलते ही मेदनी चौकी थाना अध्यक्ष चितरंजन कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव को नदी से बाहर निकाला गया। दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।