Lakhisarai News: मातम में बदली छठ की खुशियां, घाट पर स्नान करते युवक की डूबने से मौत
लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के खड़गवारा गांव में छठ घाट पर स्नान करते समय रामविलास यादव के पुत्र फूलन कुमार की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला और अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद सीओ और थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे।
रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़गवारा गांव में छठ घाट पर स्नान करने के क्रम में रामविलास यादव के पुत्र फूलन कुमार (17) की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से फूलन कुमार के शव को पोखर से बाहर निकाला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना रामगढ़ चौक सीओ और थानाध्यक्ष को दी। सीओ व थानाध्यक्ष घटना स्थल पर पहुंच गए हैं।
