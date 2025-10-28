Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Lakhisarai News: मातम में बदली छठ की खुशियां, घाट पर स्नान करते युवक की डूबने से मौत

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    लखीसराय के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के खड़गवारा गांव में छठ घाट पर स्नान करते समय रामविलास यादव के पुत्र फूलन कुमार की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला और अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद सीओ और थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे।

    prefferd source google
    Hero Image

    छठ घाट पर डूबा युवक

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़गवारा गांव में छठ घाट पर स्नान करने के क्रम में रामविलास यादव के पुत्र फूलन कुमार (17) की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से फूलन कुमार के शव को पोखर से बाहर निकाला गया। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना रामगढ़ चौक सीओ और थानाध्यक्ष को दी। सीओ व थानाध्यक्ष घटना स्थल पर पहुंच गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें