Suryagarha Election 2025 Voting: सूर्यगढ़ा में आज डाले जा रहे वोट, प्रत्याशियों का भाग्य लिखेंगे मतदाता
Suryagarha Chunav 2025 Voting: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में आज, 6 नवंबर को सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ शांतिपूर्ण वोट डाले जा रहे हैं। लखीसराय जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों लखीसराय और सूर्यगढ़ा में मतदान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कुल 904 मतदान केंद्रों पर चार हजार पारा मिलिट्री फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है।
सवाद सहयोगी, लखीसराय। Suryagarha Chunav 2025 Voting लखीसराय जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कुल 904 मतदान केंद्रों पर मतदान को शांतिपूर्ण, निश्पक्ष व भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर चार हजार पारा मिलिट्री फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा करीब दो हजार बिहार पुलिस के पदाधिकारी व पुलिस कर्मी मतदान के दौरान पूरे क्षेत्र में मुस्तैद रहेंगे।
इस चुनाव में जिले के 7.47 लाख 288 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने दोनों विधानसभा क्षेत्र को 102 सेक्टर, 21 जोन व सात सुपर जोन में बांटा है। पूरे क्षेत्र में पुलिस की बाइक क्यूआरटी टीम भी लगातार गश्त करती रहेगी। केंद्रीय चुनाव प्रेक्षक, डीएम- एसपी जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए मोर्चा संभाल चुके है।
जिला नियंत्रण कक्ष लखीसराय
दूरभाष संख्या : 06346-1950, 06346-234705, 06346-234025, 06346-234026, 06346-234952
06346-232124 (समाहरणालय)
- लखीसराय जिले में कुल मतदाता - 747288
- पुरुष मतदाता - 399255
- महिला मतदाता - 348023
- मंगलामुखी - 10
- 527 भवनों में स्थित है 904 मतदान केंद्र
- शहरी क्षेत्र में कुल 71 भवनों में 152 मतदान केंद्र
- ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 456 भवनों में 752 मतदान केंद्र
- जिले में सामान्य मतदान केंद्र की संख्या - 421
- जिले में क्रिटिकल बूथ की संख्या - 247
- जिले में माओवाद प्रभावित बूथ की संख्या -56
- जिले में वल्नरेबल बूथ की संख्या - 180
लखीसराय विधानसभा क्षेत्र
- कुल प्रत्याशी - 13
- कुल मतदाता - 390783
- पुरुष मतदाता - 208384
- महिला मतदाता - 182390
- मंगलामुखी - 09
- कुल मतदान केंद्र- 468
- कुल सेक्टर - 51
- कुल माइक्रो आब्जर्वर - 39
सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र
- कुल प्रत्याशी - आठ
- कुल मतदाता - 365505
- पुरुष मतदाता - 190871
- महिला मतदाता - 165633
- मंगलामुखी - 01
- कुल मतदान केंद्र- 436
- कुल माओवाद प्रभावित बूथ -56
- कुल सेक्टर -51
- कुल माइक्रो आब्जर्वर - 50
जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता - 16286
- लखीसराय विस क्षेत्र - 8612
- सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र - 7674
जिले में 85 से अधिक आयु वर्ग के कुल मतदाता - 5942
- लखीसराय विस क्षेत्र - 2693
- सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र - 3249
जिले में कुल सर्विस मतदाता की संख्या- 2684
- लखीसराय विस क्षेत्र - 1161
- सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र- 1523
जिले में कुल दिव्यांग मतदाता की संख्या- 5825
- लखीसराय विस क्षेत्र - 3246
- सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र - 2579
मतदान केंद्रों का हाल
- मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ उपलब्ध रहेगी मूलभूत सुविधा
- जिले के सभी 904 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती
- सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध
- सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता को कतार में खड़ा करने के लिए होमगार्ड जवान रहेंगे तैनात
- मोबाइल लेकर मतदान केंद्र के अंदर जाने की नही मिलेगी अनुमति, हर बूथ पर मोबाइल रखने की रहेगी व्यवस्था
- मतदान कक्ष के अंदर एक ही जगह बैठेंगे पोलिंग पार्टी और पोलिंग एजेंट
- सभी मतदान केंद्रों पर होगी लाइव वेब कास्टिंग की व्यवस्था
- प्रत्येक मतदान केंद्र पर होंगे अधिकतम 1200 मतदाता
- मतदान केंद्रों पर पर्दानशी मतदाता की पहचान के लिए रहेगी महिला कर्मी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।