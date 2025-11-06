Suryagarha Election 2025 Voting: सूर्यगढ़ा में आज डाले जा रहे वोट, प्रत्याशियों का भाग्य लिखेंगे मतदाता

सवाद सहयोगी, लखीसराय। Suryagarha Chunav 2025 Voting लखीसराय जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के कुल 904 मतदान केंद्रों पर मतदान को शांतिपूर्ण, निश्पक्ष व भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर चार हजार पारा मिलिट्री फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा करीब दो हजार बिहार पुलिस के पदाधिकारी व पुलिस कर्मी मतदान के दौरान पूरे क्षेत्र में मुस्तैद रहेंगे।

इस चुनाव में जिले के 7.47 लाख 288 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने दोनों विधानसभा क्षेत्र को 102 सेक्टर, 21 जोन व सात सुपर जोन में बांटा है। पूरे क्षेत्र में पुलिस की बाइक क्यूआरटी टीम भी लगातार गश्त करती रहेगी। केंद्रीय चुनाव प्रेक्षक, डीएम- एसपी जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए मोर्चा संभाल चुके है।

जिला नियंत्रण कक्ष लखीसराय दूरभाष संख्या : 06346-1950, 06346-234705, 06346-234025, 06346-234026, 06346-234952

06346-232124 (समाहरणालय) लखीसराय जिले में कुल मतदाता - 747288

पुरुष मतदाता - 399255

महिला मतदाता - 348023

मंगलामुखी - 10

527 भवनों में स्थित है 904 मतदान केंद्र

शहरी क्षेत्र में कुल 71 भवनों में 152 मतदान केंद्र

ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 456 भवनों में 752 मतदान केंद्र

जिले में सामान्य मतदान केंद्र की संख्या - 421

जिले में क्रिटिकल बूथ की संख्या - 247

जिले में माओवाद प्रभावित बूथ की संख्या -56

जिले में वल्नरेबल बूथ की संख्या - 180 लखीसराय विधानसभा क्षेत्र कुल प्रत्याशी - 13

कुल मतदाता - 390783

पुरुष मतदाता - 208384

महिला मतदाता - 182390

मंगलामुखी - 09

कुल मतदान केंद्र- 468

कुल सेक्टर - 51

कुल माइक्रो आब्जर्वर - 39 सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र कुल प्रत्याशी - आठ

कुल मतदाता - 365505

पुरुष मतदाता - 190871

महिला मतदाता - 165633

मंगलामुखी - 01

कुल मतदान केंद्र- 436

कुल माओवाद प्रभावित बूथ -56

कुल सेक्टर -51

कुल माइक्रो आब्जर्वर - 50 जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता - 16286