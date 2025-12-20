Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखीसराय में सूर्यगढ़ा और हलसी सीएचसी बनेगा स्पेशिलिटी सेंटर, बढ़ेगी स्वास्थ्य सुविधाएं

    By Suman Kumar Suman Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    बिहार के लखीसराय जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने सूर्यगढ़ा और हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्पेशिलिटी सेंटर बनाने का निर्ण ...और पढ़ें

    Hero Image

    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना-तीन के तहत सरकार ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सदर अस्पताल को अति विशिष्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

    जबकि सूर्यगढ़ा एवं हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्पेशिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसके तहत सदर अस्पताल में हृदय रोग, किडनी रोग, मष्तिष्क रोग आदि बीमारियों का इलाज करने की व्यवस्था की जाएगी।

    जबकि सूर्यगढ़ा एवं हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, फिजीशियन आदि विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    इसको लेकर सदर अस्पताल सहित सूर्यगढ़ा एवं हलसी सीएचसी को व्यवस्थित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उक्त तीनों अस्पतालों को व्यवस्थित करने को लेकर जल्दी ही मूल्यांकन कार्य शुरू किया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान कमियों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद जरूरी उपाय कर कमियों को दूर किया जाएगा। फिलहाल संबंधित अस्पताल प्रशासन स्तर से अस्पताल की कमियों को सूचीबद्ध करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

    सदर अस्पताल के अति विशिष्ट सुविधाओं से लैस होने एवं सूर्यगढ़ा व हलसी सीएचसी के स्पेशिलिटी सेंटर बनने के बाद जिले के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर होना नहीं पड़ेगा। जिले में ही विभिन्न बीमारियों के मरीजों का इलाज संभव हाे पाएगा। जिससे जिले के लोग काफी लाभान्वित होंगे।

    जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम सुधांशु नारायण लाल ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रशासी पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया है।

    सदर अस्पताल को अति विशिष्ट सुविधाओं से लैस करने एवं सूर्यगढ़ा तथा हलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्पेशिलिटी सेंटर बनाने को लेकर जल्दी ही संबंधित अस्पतालों का मूल्यांकन कर कमियों को चिह्नित कर उसे दूर किया जाएगा।