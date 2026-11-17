संवाद सूत्र, बड़हिया (लखीसराय)। अपने गृह क्षेत्र की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद लेकर झारखंड के साहिबगंज से पदयात्रा कर खान सर से मिलने पटना जा रहे शौकत अली मंगलवार को बड़हिया पहुंचे।

ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। शौकत अली ने बताया कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं और शिक्षा की बदहाल स्थिति में सुधार की उम्मीद लेकर पटना जा रहे हैं।

स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद समस्याओं का निदान नहीं हुआ।

अब वह खान सर तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य खान सर को अपने क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और शिक्षा में सुधार के लिए उनका सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त करना है।

शौकत अली झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड की प्लासगाछी पंचायत के निवासी हैं। वह ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) संचालक हैं।

उन्होंने 10 नवंबर को अपने गांव से पदयात्रा शुरू की थी। मंगलवार को यात्रा के आठवें दिन वह बड़हिया पहुंचे।

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