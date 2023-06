Amit Shah का लखीसराय दौरा कल, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए BJP ने झोंकी ताकत; सम्राट चौधरी जायजा लेने पहुंचे

Bihar Politics केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को लखीसराय आनेवाले हैं। ऐसे में भाजपा नेता उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी दो बार लखीसराय आ चुके हैं। उन्होंने मंगलवार को भी मौके पर पहुंचकर तैयारियों को जायजा लिया। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि 29 जून को गृहमंत्री अमित शाह का गांधी मैदान में होने वाली सभा भी ऐतिहासिक होगी।

Amit Shah Bihar Visit: सम्राट चौधरी ने अमित शाह की सभा का लिया जायजा

लखीसराय, संवाद सहयोगी। Amit Shah Bihar Visit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को लखीसराय दौरे पर रहेंगे। उनके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए प्रदेश भाजपा की पूरी टीम ने ताकत झोंक दी हैं। दूसरी बार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मंगलवार को लखीसराय पहुंचे और गृहमंत्री के कार्यक्रम की अबतक हुई तैयारी का जायजा लिया। अपने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। वहीं, अशोकधाम मंदिर से सटे बाहरी परती खेत में गृहमंत्री अमित शाह का हेलिकॉप्टर उतरने के लिए हेलिपेड निर्माण कराया जा रहा है। निर्माणाधीन हेलिपैड के बगल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का हेलिकॉप्टर उतरा। सम्राट चौधरी का नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष देवानंद साहू, मुकुल कुशवाहा, घनश्याम कुमार, विकास कुमार सहित दर्जनों नेताओं ने फूलमाला और बुके देकर स्वागत किया। मंच और व्यवस्था का लिया जायजा प्रदेश अध्यक्ष का हेलिकॉप्टर आते ही अशोकधाम में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ लग गई। हेलिकॉप्टर से उतरने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सड़क मार्ग से बाइपास रोड के रास्ते सभा स्थल गांधी मैदान पहुंचे, वहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्टी नेताओं के साथ सभा मंच और अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। (तैयारियों का जायजा लेते विजय कुमार सिन्हा) 'गांधी मैदान में होने वाली सभा होगी एतिहासिक' जिलाध्यक्ष दीपक कुमार को कार्यक्रम संबंधित कई निर्देश भी दिए। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लखीसराय ऐतिहासिक धरती है और 29 जून को गृहमंत्री अमित शाह का गांधी मैदान में होने वाली सभा भी ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि मुंगेर सहित बिहार के सभी 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी भाजपा कर रही है। मुंगेर में हमारी जीत होगी और कमल खिलेगा।

