सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल, आक्रोशित ग्रामीणों ने रामगढ़ चौक पर किया सड़क जाम

जागरण संवाददाता, लखीसराय। जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के रामदासपुर गांव निवासी शंभू ठाकुर की पत्नी सीमा देवी (42) की मंगलवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। वह अपने पुत्र अनुराग कुमार के साथ तेतरहाट थाना अंतर्गत महिसोना गांव में शादी समारोह से लौटकर अपने मायके हलसी के शेखपुरबा जा रही थीं।

इसी दौरान रामगढ़ चौक–सिकंदरा मुख्य सड़क मार्ग पर पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सीमा देवी गिर पड़ीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

बाल-बाल बचा बेटा

बाइक चला रहा उनका पुत्र अनुराग कुमार बाल-बाल बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।

वे शव को लेकर रामगढ़ चौक सीएचसी पहुंचे और उसके बाद मुआवजा की मांग को लेकर रामगढ़ चौक पर सड़क जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है।