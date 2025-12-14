बिहार में युवा राजद जिलाध्यक्ष विनय साहू गिरफ्तार, किडनैपिंग केस में किया था सड़क जाम

संवाद सहयोगी, लखीसराय। कबैया थाना पुलिस ने शहर के नया बाजार पचना रोड मोड़ के पास करीब चार माह पूर्व सड़क जाम के एक मामले में नामजद अभियुक्त युवा राजद के जिलाध्यक्ष विनय कुमार साहू को शहर के वार्ड नंबर 33 लाली पहाड़ी मोहल्ला स्थित आवास से शनिवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया।

रविवार को पुलिस ने विनय साहू को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कबैया थाना कांड 327/27 के नामजद अभियुक्त शहर के वार्ड 20 किउल बस्ती निवासी अपहृत सिकंदर मंडल के बरामद नहीं होने के विरोध में 31 अगस्त 2025 को पचना रोड मोड़ के पास विनय कुमार साहू और पंकज वर्मा के नेतृत्व में मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया था।