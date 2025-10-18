Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सूर्यगढ़ा विधानसभा के JDU प्रत्याशी रामानंद मंडल ने ले रखा है लोन, पत्नी के नाम है स्कॉर्पियो कार

    By Mritunjai Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार रामानंद मंडल ने नामांकन किया है। 2.19 करोड़ की संपत्ति के मालिक मंडल मैट्रिक पास हैं। उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। उनके पास 1.20 लाख और पत्नी के पास 1 लाख नकद हैं। मंडल के पास कोई वाहन नहीं है, पर पत्नी के पास स्कॉर्पियो है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार हैं करोड़पति। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल ने नामांकन कराया है। वे पिछले बार भी सूर्यगढ़ा सीट से जदयू के प्रत्याशी थे तथा इस बार भी किस्मत आजमा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामानंद मंडल मैट्रिक पास हैं तथा उन्होंने 1983 में मैट्रिक की परीक्षा रामचंद्रपुर उच्च विद्यालय से पास किया है। वे 2.19 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दाखिल आयकर विवरणी के अनुसार उन्होंने अपने पास 687800 रुपये की संपत्ति दर्शाया है।

    वहीं, अपनी पत्नी के नाम 453150 रुपये की सपंत्ति दर्शाया है। उनके विरूद्ध लखीसराय थाना में सड़क अवरूद्ध करने व सरकारी काम में व्यवधान डालने के मामले में एक केस भी दर्ज है।

    उनके पास 1.20 लाख रुपये नकद तो उनकी पत्नी के पास एक लाख रुपये नगद है। इसके अलावा उनके दो आश्रितों के पास क्रमश: 30 हजार व 40 हजार रुपये नगद है।

    रामानंद के पास कोई वाहन नहीं है, जबकि पत्नी के नाम एक स्कॉर्पियो वाहन है। रामानंद मंडल के पास 70 ग्राम सोना है तो उनकी पत्नी के पास 200 ग्राम सोना है। असके अलावा दो आश्रितों में एक के पास सोने का चेन तो दूसरे पास सोने की अंगूठी है।

    उनके स्वयं के नाम दो एकड़ जमीन है तो पत्नी के नाम डेढ़ एकड़ जमीन है। इस प्रकार उनके नाम पर कुल 9.95 लाख की चल संपत्ति तो पत्नी के नाम पर 36 लाख चल संपत्ति है।

    इसी प्रकार रामानंद मंडल के नाम 2.10 करोड़ की अचल संपत्ति है तथा पत्नी के नाम 40 लाख की अचल संपत्ति है। वहीं, दूसरी ओर रामानंद के उपर 21 लाख की देनदारी या लोन भी है।