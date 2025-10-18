सूर्यगढ़ा विधानसभा के JDU प्रत्याशी रामानंद मंडल ने ले रखा है लोन, पत्नी के नाम है स्कॉर्पियो कार

जागरण संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी के रूप में जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल ने नामांकन कराया है। वे पिछले बार भी सूर्यगढ़ा सीट से जदयू के प्रत्याशी थे तथा इस बार भी किस्मत आजमा रहे हैं।

रामानंद मंडल मैट्रिक पास हैं तथा उन्होंने 1983 में मैट्रिक की परीक्षा रामचंद्रपुर उच्च विद्यालय से पास किया है। वे 2.19 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दाखिल आयकर विवरणी के अनुसार उन्होंने अपने पास 687800 रुपये की संपत्ति दर्शाया है।

वहीं, अपनी पत्नी के नाम 453150 रुपये की सपंत्ति दर्शाया है। उनके विरूद्ध लखीसराय थाना में सड़क अवरूद्ध करने व सरकारी काम में व्यवधान डालने के मामले में एक केस भी दर्ज है। उनके पास 1.20 लाख रुपये नकद तो उनकी पत्नी के पास एक लाख रुपये नगद है। इसके अलावा उनके दो आश्रितों के पास क्रमश: 30 हजार व 40 हजार रुपये नगद है। रामानंद के पास कोई वाहन नहीं है, जबकि पत्नी के नाम एक स्कॉर्पियो वाहन है। रामानंद मंडल के पास 70 ग्राम सोना है तो उनकी पत्नी के पास 200 ग्राम सोना है। असके अलावा दो आश्रितों में एक के पास सोने का चेन तो दूसरे पास सोने की अंगूठी है।