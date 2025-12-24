G Ram G श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट उन्नत योजना शुरू, 18 से 45 वर्ष के लाभार्थियों का होगा चयन

मुकेश कुमार, लखीसराय। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रोजेक्ट उन्नति योजना लखीसराय जिले में पहली बार लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य जी राम जी (मनरेगा) श्रमिकों के कौशल विकास के माध्यम से उनके आजीविका स्तर को सुधारना और उन्हें आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ने में सक्षम बनाना है।

योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के बीच के उन मनरेगा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्होंने पिछले वर्ष 100 दिन का कार्य पूरा किया हो। चयनित लाभार्थियों को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को वजीफा भी दिया जाएगा। लखीसराय जिले में पहले चरण में 37 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रखंडवार लाभार्थियों का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसे तहत चानन- 10, हलसी- 8, सूर्यगढ़ा- 6, लखीसराय- 4, रामगढ़ चौक- 5, बड़हिया- 3 और पिपरिया- एक है। संबंधित प्रखंड के पीओ को निर्देश दिया गया है कि वे मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा करने वाले परिवार के एक वयस्क सदस्य का चयन कर उसकी सूची डीआरडीए कार्यालय में प्रस्तुत करें।

पदाधिकारियों के अनुसार, प्रोजेक्ट उन्नति योजना के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका में सुधार होगा और मनरेगा पर निर्भरता कम होगी। यह पहल लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनने और परिवार का भरण-पोषण सशक्त तरीके से करने में मदद करेगी।