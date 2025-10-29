Language
    Bihar News: बिहार के रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट, प्रशासन ने कसी कमर

    By Mukesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    दीपावली और छठ के बाद घर लौटे लोग अब वापस लौटने लगे हैं, जिससे ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ हो रही है। दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जाने वाली ट्रेनों में विशेष रूप से भीड़ है, जिससे स्टेशनों पर अफरा-तफरी का माहौल है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल पुलिस अलर्ट पर है और यात्रियों को हो रही परेशानियों को कम करने का प्रयास कर रही है।

    रेलवे स्टेशनों में उमड़ी भीड़

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। दीपावली और छठ पर्व समाप्त होने के बाद दूसरे प्रदेशों से अपने घर लौटे लोग अब वापस लौटने लगे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग छह नवंबर को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने के बाद वापस लौटने की तैयारी कर रखी है।

    पर्व के बाद पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। रेलवे स्टेशनों पर सुबह से शाम तक यात्रियों की भीड़ लगी हुई रहती हैं। दिल्ली, मुंबई, गया, हावड़ा, आसनसोल, सियालदह सहित देश के विभिन्न शहरों की ओर जाने वाली प्रत्येक ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है।

    इस कारण स्टेशनों पर अफरातफरी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि स्टेशनों पर रेल पुलिस भी अलर्ट है। किऊल-मोकामा, किऊल-जमालपुर, किऊल-बरौनी रेलखंड से गुजरने वाली दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों के सभी श्रेणी की बोगी फुल है।

    बुधवार को भी अप व डाउन दानापुर-साहेबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस, टाटा-दानापुर एक्सप्रेस, आनंद बिहार-भागलपुर-विक्रमशिला एक्सप्रेस, पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस,गया हावड़ा एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस,पुरवा एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में यात्रियों की खचाखच भीड़ थी।

    इस कारण बड़हिया, लखीसराय, किऊल के अलावे कजरा, अभयपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की काफी भीड़ रही। ट्रेन रुकते ही ट्रेन में चढ़ने व उतरने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। कई लोकल यात्री भीड़ के कारण ट्रेन में चढ़ नहीं सके।

    यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी चौकस नजर आए। ट्रेनों में भीड़ रहने के कारण महिला,बच्चे और बुजुर्ग यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी।

    सामान्य बोगी की भयावह स्थिति को देख कई यात्रियों ने एसी बोगी में शरण ली। ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा करने वाले यात्री जान की परवाह किए बगैर सफर करते नजर आए।