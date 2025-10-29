Bihar News: बिहार के रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट, प्रशासन ने कसी कमर

संवाद सहयोगी, लखीसराय। दीपावली और छठ पर्व समाप्त होने के बाद दूसरे प्रदेशों से अपने घर लौटे लोग अब वापस लौटने लगे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग छह नवंबर को होने वाले लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करने के बाद वापस लौटने की तैयारी कर रखी है।

पर्व के बाद पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। रेलवे स्टेशनों पर सुबह से शाम तक यात्रियों की भीड़ लगी हुई रहती हैं। दिल्ली, मुंबई, गया, हावड़ा, आसनसोल, सियालदह सहित देश के विभिन्न शहरों की ओर जाने वाली प्रत्येक ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है।

इस कारण स्टेशनों पर अफरातफरी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि स्टेशनों पर रेल पुलिस भी अलर्ट है। किऊल-मोकामा, किऊल-जमालपुर, किऊल-बरौनी रेलखंड से गुजरने वाली दूरगामी एक्सप्रेस ट्रेनों के सभी श्रेणी की बोगी फुल है। बुधवार को भी अप व डाउन दानापुर-साहेबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस, टाटा-दानापुर एक्सप्रेस, आनंद बिहार-भागलपुर-विक्रमशिला एक्सप्रेस, पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस,गया हावड़ा एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस,पुरवा एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में यात्रियों की खचाखच भीड़ थी। इस कारण बड़हिया, लखीसराय, किऊल के अलावे कजरा, अभयपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की काफी भीड़ रही। ट्रेन रुकते ही ट्रेन में चढ़ने व उतरने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। कई लोकल यात्री भीड़ के कारण ट्रेन में चढ़ नहीं सके।