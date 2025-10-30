Language
    निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस प्रेक्षक ने किया संवेदनशील बूथों का निरीक्षण, वेबकास्टिंग की जगह होगी वीडियोग्राफी

    By Ajay Kumar Ajay Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:34 AM (IST)

    सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रेक्षक ने चानन प्रखंड के संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि जहां वेबकास्टिंग संभव नहीं है, वहां वीडियोग्राफी की जाएगी। अधिकारियों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

    जागरण संवाददाता, चानन (लखीसराय)। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रेक्षक बरुगी राजा कुमारी ने बुधवार को चानन प्रखंड के संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिछवा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बासकुंड-कछुआ एवं सामुदायिक भवन कछुआ आदि मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने बताया कि जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जिन मतदान केंद्रों पर मोबाइल टावर उपलब्ध नहीं हैं, वहां वेबकास्टिंग के बजाय वीडियोग्राफी की जाएगी। इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

    उन्होंने कछुआ एवं बासकुंड के अनुसूचित जनजाति गांवों के पुरुष एवं महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए कहा, "पहले सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए जंगलों एवं पहाड़ों को पार कर मैदानी इलाकों में जाना पड़ता था। अब उन मतदान केंद्रों को उनके गांवों के स्कूलों एवं सामुदायिक भवनों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे आप निर्भीक होकर अपना मतदान कर सकेंगे।"

    उन्होंने बीडीओ प्रिया कुमारी से मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने गांवों और सुदूरवर्ती इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील भी की।इस अवसर पर चानन थाना के अपर थानाध्यक्ष मनोज कुमार, बन्नूबगीचा थाना प्रभारी आशीष कुमार, किऊल थाना प्रभारी विजेंद्र कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे।