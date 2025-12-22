सूर्यगढ़ा में मां-बेटी की मौत, जहर खाने की चर्चा; इलाके में सनसनी
लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के मानो इंग्लिश बिंद टोली में एक दुखद घटना घटी। छोटू बिंद की विधवा पत्नी गौरी देवी और उनकी बेटी काजल कुमारी की रहस्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखीसराय। जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानो इंग्लिश बिंद टोली में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई।
दिवंगत छोटू बिंद की विधवा पत्नी गौरी देवी (उम्र लगभग 35 वर्ष) और उनकी 16 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई।
चर्चा जहर खाकर आत्महत्या करने की है। मां-बेटी जिस कमरे में सोई हुई थी, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। चर्चा है कि दोनों ने रविवार की रात में कमरे को अंदर से बंद करके यह कदम उठाया।
सोमवार की सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर काजल के चचेरे भाई पिंटू कुमार बिंद ने पहले बाहर से आवाज दी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर छत के रास्ते कमरे में प्रवेश किया, जहां मां-बेटी मृत अवस्था में पड़ी थीं।
इसके बाद शोर-शराबा हुआ और करीब दस बजे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंद कमरे का दरवाजा खोला।
मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फोरेंसिक टीम पहुंच रही है।
