Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लखीसराय-सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों पर तैनात होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर, मिला प्रशिक्षण

    By Mukesh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:57 PM (IST)

    लखीसराय-सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। इन आब्जर्वरों को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। संवेदनशील बूथों पर कड़ी नजर रखने और अनियमितताओं को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें उनकी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लखीसराय में माइक्रो आब्जर्वर प्रशिक्षण। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। लखीसराय और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक सिद्धार्थ दास व रंदीप डी. की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रणा कक्ष में माइक्रो आब्जर्वर की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में दोनों विधानसभा क्षेत्र के संभावित सभी माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके तहत सभी को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर निर्वाचन प्रक्रिया में “थर्ड पार्टी” की भूमिका में रहेंगे और मतदान के दिन मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक संपूर्ण प्रक्रिया का निष्पक्ष अवलोकन करेंगे।

    उन्होंने बताया कि प्रत्येक माइक्रो ऑब्जर्वर को तीन निकटवर्ती मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। विशेषकर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर उनकी नियुक्ति की गई है।

    उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं की कतार, मतदान कर्मियों का व्यवहार व मतदान की हर गति पर पैनी नजर रखी जाएगी।

    किसी प्रकार की गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत सामान्य प्रेक्षक को सूचना दी जानी आवश्यक है। सामान्य प्रेक्षक रंदीप डी. ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

    उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर माक पोल, मतदान शुरू, मतदान एजेंटों की उपस्थिति, मतदान कक्ष की व्यवस्था व मतदान के अंतिम समय की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाए।

    सामान्य प्रेक्षक सिद्धार्थ दास ने निर्देश दिया कि माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्र पर निष्पक्ष रहते हुए सहयोगी की भूमिका निभाएं। 17 सी फार्म का उचित संधारण, मतदान प्रक्रिया में किसी व्यवधान की स्थिति में त्वरित सूचना देना तथा दिव्यांग व कमजोर मतदाताओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

    माइक्रो ऑब्जर्वरों को मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से ईवीएम संचालन व मतदान प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई तथा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

    सामान्य प्रेक्षकों ने सभी से अपील किया कि निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने में अपनी सर्वोत्तम भूमिका निभाएं। बैठक में उप समाहर्ता शशि कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।