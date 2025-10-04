Language
    लखीसराय में मोबाइल पर ज्यादा बात करने को लेकर सास-बहु में बहस, पुत्रवधू ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

    By Amit Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    लखीसराय के रामगढ़ चौक में एक विवाहित महिला ने मोबाइल पर बातचीत के विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है जबकि ससुर का कहना है कि उसका अवैध संबंध था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। महिला का पति घटना के समय पुणे में था।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, रामगढ़ चौक (लखीसराय)। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की रात बिल्लो पंचायत के परसावा गांव की एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 

    मोबाइल पर ज्यादा फोन आने-जाने एवं बात करने के विवाद में दो तल्ला छत पर जाकर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    शनिवार की सुबह जब सोकर नहीं उठी तो परिजन उठाने गए तो देखे कि वह फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी।मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय के पिपरिया गांव निवासी की वह पुत्री थी, जिसकी शादी 2 साल पहले परसावा गांव में हुई थी।

    मृतका का पति पुणे में प्राइवेट नौकरी करता है। घटना के वक्त पति पुणे में ही था। मृतका की मां परसावा पहुंच कर मृतक के सास एवं ससुर पर हत्या करने का आरोप लगाया और बताया कि हमारी बेटी परिवार में किसी सदस्य से मोबाइल से बात करती थी, जिस पर ये लोग शक करते थे।

    मोबाइल से ज्यादा बात करने को लेकर सास-ससुर प्रताड़ित करते थे और हमारी बेटी को मार कर फांसी के फंदे पर टांग दिया।

    मृतका के ससुर ने बताया हमारी पुत्रवधू का अपने बहनोई से ही अवैध संबंध था। शुक्रवार की रात्रि को भी बहनोई उससे मिलने आया हुआ था और रंगे हाथ पकड़ गई और मौके से बहनोई छत से कूद कर फरार हो गया, जिसको लेकर पुत्रवधू से हमारी पत्नी ने मोबाइल छीन लिया। 

    इसी को लेकर लाज शर्म के चलते दो ताले पर जाकर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका को एक भी संतान अभी नहीं हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रामगढ़ चौक थाना अध्यक्ष मंटू कुमार से मृतका की माता ने एफएसएल की टीम बुलाकर जांच करने की मांग की।

    एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच किया, उसके बाद मृतका को लखीसराय पोस्टमार्टम के लिए रेफर किया। इस संबंध में रामगढ़ चौक थाना अध्यक्ष मंटू कुमार से पूछे जाने पर बताया प्रथम दृश्य में आत्महत्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर पता चल पाएगा। फिलहाल अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है आवेदन मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा।