लखीसराय में मोबाइल पर ज्यादा बात करने को लेकर सास-बहु में बहस, पुत्रवधू ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

लखीसराय के रामगढ़ चौक में एक विवाहित महिला ने मोबाइल पर बातचीत के विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है जबकि ससुर का कहना है कि उसका अवैध संबंध था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। महिला का पति घटना के समय पुणे में था।

संवाद सूत्र, रामगढ़ चौक (लखीसराय)। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार की रात बिल्लो पंचायत के परसावा गांव की एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोबाइल पर ज्यादा फोन आने-जाने एवं बात करने के विवाद में दो तल्ला छत पर जाकर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शनिवार की सुबह जब सोकर नहीं उठी तो परिजन उठाने गए तो देखे कि वह फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी।मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय के पिपरिया गांव निवासी की वह पुत्री थी, जिसकी शादी 2 साल पहले परसावा गांव में हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतका का पति पुणे में प्राइवेट नौकरी करता है। घटना के वक्त पति पुणे में ही था। मृतका की मां परसावा पहुंच कर मृतक के सास एवं ससुर पर हत्या करने का आरोप लगाया और बताया कि हमारी बेटी परिवार में किसी सदस्य से मोबाइल से बात करती थी, जिस पर ये लोग शक करते थे।

मोबाइल से ज्यादा बात करने को लेकर सास-ससुर प्रताड़ित करते थे और हमारी बेटी को मार कर फांसी के फंदे पर टांग दिया। मृतका के ससुर ने बताया हमारी पुत्रवधू का अपने बहनोई से ही अवैध संबंध था। शुक्रवार की रात्रि को भी बहनोई उससे मिलने आया हुआ था और रंगे हाथ पकड़ गई और मौके से बहनोई छत से कूद कर फरार हो गया, जिसको लेकर पुत्रवधू से हमारी पत्नी ने मोबाइल छीन लिया।

इसी को लेकर लाज शर्म के चलते दो ताले पर जाकर साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका को एक भी संतान अभी नहीं हुआ है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रामगढ़ चौक थाना अध्यक्ष मंटू कुमार से मृतका की माता ने एफएसएल की टीम बुलाकर जांच करने की मांग की।