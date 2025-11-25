Begusarai News: 200 बीघा विवादित जमीन पर दावा-प्रतिदावा तेज, नोटिस जारी

संवाद सूत्र, लखीसराय। बेगूसराय जिले के मटिहानी के अंचलाधिकारी ने पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया और पथुआ निवासी समेत कुल 11 पर्चाधारियों को थाना नंबर 431, मौजा मटिहानी की लगभग 200 बीघा विवादित जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में नोटिस जारी किया है।

इस जमीन पर आठ किसानों रामजतन सिंह, अनिल सिंह, जयप्रकाश झा सहित अन्य ने संयुक्त रूप से अपना दावा प्रस्तुत किया है। आवेदनकर्ताओं ने मटिहानी के अंचलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि यह भूमि उनके पूर्वजों की है और उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इस जमीन की राजस्व रसीद शुरू से कटती रही है, जो स्वामित्व का पुख्ता सबूत है।

आवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी ने पथुआ निवासी पूर्व मुखिया मोहन भगत, उनके भाई ईंदर भगत, दीना भगत, बुच्चू भगत, पिता स्व. लोचन भगत समेत कुल 11 पर्चाधारियों को नोटिस भेजा है। साथ ही आठों आवेदकों को भी अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं।

जमीन मालिकों रामजतन सिंह, जयप्रकाश झा, अनिल सिंह, जनार्दन सिंह, सत्येंद्र सिंह, अकबरपुर पुरानी डीह, थाना शाम्हो के जमीनधारी, गोगू यादव, तीरो यादव और बदन यादव ने दावा किया है कि उनके पास जमीन का पूरा कागजी सबूत है और न्याय की उम्मीद में उन्होंने अंचलाधिकारी से हस्तक्षेप की अपील की है।