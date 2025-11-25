Language
    Begusarai News: 200 बीघा विवादित जमीन पर दावा-प्रतिदावा तेज, नोटिस जारी

    By Mritunjai Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    बेगूसराय के मटिहानी में 200 बीघा विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर अंचलाधिकारी ने पूर्व मुखिया समेत 11 पर्चाधारियों को नोटिस जारी किया है। आठ किसानों ने जमीन पर अपना दावा पेश करते हुए कहा कि उनके पास वैध दस्तावेज हैं। अंचलाधिकारी ने दोनों पक्षों को 26 नवंबर 2025 को कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है ताकि भूमि विवाद का समाधान किया जा सके।

    संवाद सूत्र, लखीसराय। बेगूसराय जिले के मटिहानी के अंचलाधिकारी ने पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया और पथुआ निवासी समेत कुल 11 पर्चाधारियों को थाना नंबर 431, मौजा मटिहानी की लगभग 200 बीघा विवादित जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में नोटिस जारी किया है।

    इस जमीन पर आठ किसानों रामजतन सिंह, अनिल सिंह, जयप्रकाश झा सहित अन्य ने संयुक्त रूप से अपना दावा प्रस्तुत किया है।

    आवेदनकर्ताओं ने मटिहानी के अंचलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा है कि यह भूमि उनके पूर्वजों की है और उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इस जमीन की राजस्व रसीद शुरू से कटती रही है, जो स्वामित्व का पुख्ता सबूत है।

    आवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी ने पथुआ निवासी पूर्व मुखिया मोहन भगत, उनके भाई ईंदर भगत, दीना भगत, बुच्चू भगत, पिता स्व. लोचन भगत समेत कुल 11 पर्चाधारियों को नोटिस भेजा है। साथ ही आठों आवेदकों को भी अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं।

    जमीन मालिकों रामजतन सिंह, जयप्रकाश झा, अनिल सिंह, जनार्दन सिंह, सत्येंद्र सिंह, अकबरपुर पुरानी डीह, थाना शाम्हो के जमीनधारी, गोगू यादव, तीरो यादव और बदन यादव ने दावा किया है कि उनके पास जमीन का पूरा कागजी सबूत है और न्याय की उम्मीद में उन्होंने अंचलाधिकारी से हस्तक्षेप की अपील की है।

    वहीं, पर्चाधारियों का कहना है कि सरकार द्वारा लगभग 200 बीघा जमीन कुल 73 लोगों के बीच पर्चा के रूप में बांटी गई है और सभी के पास वैध पर्चा उपलब्ध है।

    अंचलाधिकारी ने प्रथम और द्वितीय पक्षों को 26 नवंबर 2025 को निर्धारित समय पर मटिहानी अंचल कार्यालय में सभी संबंधित कागजातों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है, ताकि भूमि विवाद का समाधान किया जा सके।