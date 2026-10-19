लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, एनएच-80 पर पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम
लखीसराय के सूर्यगढ़ा में एनएच-80 पर हुए भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
HighLights
सूर्यगढ़ा में एनएच-80 पर भीषण सड़क हादसा।
पिकअप वैन की टक्कर से दो युवकों की मौत।
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
संवाद सूत्र, सूर्यगढ़ा (लखीसराय)। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-80 पर आदुपुर के समीप सोमवार अल सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया।
तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप वैन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह भीषण हादसा सुबह करीब चार बजे घटित हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।
मृतकों की पहचान बेगूसराय जिले के शाम्हो थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर गांव निवासी रूपेश सिंह के 17 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार और सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी रविन्द्र सिंह उर्फ मधु के 20 वर्षीय पुत्र राजन कुमार के रूप में हुई है। मृतक राजन कुमार सूर्यगढ़ा नगर परिषद के उपसभापति बालेश्वर सिंह का भतीजा था।
पीछे से पिकअप वैन ने मारी जोरदार टक्कर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक अपनी बाइक पर सवार होकर सूर्यगढ़ा की तरफ से रामपुर गांव स्थित 'श्री गोविंद बाबा फ्यूल सेंटर' के पास बने अपने होटल की ओर आ रहे थे।
इसी दौरान आदुपुर के पास एनएच-80 पर पीछे से आ रही एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोट आने के कारण घटनास्थल पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
हादसे की सूचना मिलते ही सूर्यगढ़ा थाना की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर सोमवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, लखीसराय भेज दिया।
हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच व आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
|विवरण
|हादसे संबंधी प्रमुख तथ्य
|घटनास्थल
|एनएच-80, आदुपुर के समीप (सूर्यगढ़ा थाना, लखीसराय)
|घटना का समय
|सोमवार अल सुबह (लगभग 4:00 बजे)
|मृतक 1
|अशोक कुमार (17 वर्ष), पिता- रूपेश सिंह (अकबरपुर, शाम्हो, बेगूसराय)
|मृतक 2
|राजन कुमार (20 वर्ष), पिता- रविन्द्र सिंह (जगदीशपुर, सूर्यगढ़ा)
|विशिष्ट पहचान
|राजन कुमार, सूर्यगढ़ा नगर परिषद उपसभापति बालेश्वर सिंह का भतीजा
|पुलिस कार्रवाई
|सूर्यगढ़ा पुलिस द्वारा शवों को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल लखीसराय भेजा गया
एनएच-80 पर आदुपुर के पास पिकअप वैन और बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।
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