लखीसराय में भीषण सड़क हादसा, एनएच-80 पर पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

संवाद सूत्र, सूर्यगढ़ा (लखीसराय)। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-80 पर आदुपुर के समीप सोमवार अल सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया।

तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप वैन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह भीषण हादसा सुबह करीब चार बजे घटित हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

मृतकों की पहचान बेगूसराय जिले के शाम्हो थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर गांव निवासी रूपेश सिंह के 17 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार और सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी रविन्द्र सिंह उर्फ मधु के 20 वर्षीय पुत्र राजन कुमार के रूप में हुई है। मृतक राजन कुमार सूर्यगढ़ा नगर परिषद के उपसभापति बालेश्वर सिंह का भतीजा था।

पीछे से पिकअप वैन ने मारी जोरदार टक्कर प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों युवक अपनी बाइक पर सवार होकर सूर्यगढ़ा की तरफ से रामपुर गांव स्थित 'श्री गोविंद बाबा फ्यूल सेंटर' के पास बने अपने होटल की ओर आ रहे थे।

इसी दौरान आदुपुर के पास एनएच-80 पर पीछे से आ रही एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर चोट आने के कारण घटनास्थल पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया।