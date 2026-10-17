लखीसराय के घोसैठ में पहली बार रावण दहन, 55 फीट का रावण और 50-50 फीट के कुंभकर्ण-मेघनाद बनेंगे आकर्षण

संवाद सूत्र, सूर्यगढ़ा (लखीसराय)। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर सदाचार की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व इस बार लखीसराय जिले के घोसैठ गाँव में ऐतिहासिक और बेहद खास होने जा रहा है। पीरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित इंटरनेशनल कॉलेज घोसैठ के खेल मैदान में जिले के इतिहास में पहली बार भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। आयोजकों का अनुमान है कि इस ऐतिहासिक पल और आतिशबाजी के नजारे का गवाह बनने के लिए जिले भर से लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ेगी।

दिल्ली के कारीगरों ने बनाए 55 फीट के रावण व 50-50 फीट के पुतले पूर्व जिला परिषद सदस्य सह कॉलेज सचिव आशुतोष कुमार तथा घोसैठ पंचायत के मुखिया आलोक कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों को रावण दहन देखने के लिए पूर्व में दिल्ली या अन्य बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था।

इसी विचार को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष स्थानीय स्तर पर ही यह भव्य आयोजन करने का संकल्प लिया गया। पिछले एक महीने से दिल्ली से आए 6 कुशल कारीगर दिन-रात मेहनत कर पुतलों को आकर्षक रूप देने में जुटे हैं। कार्यक्रम में रावण का पुतला 55 फीट ऊँचा होगा, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले 50-50 फीट ऊँचे बनाए गए हैं।

3 से 4 लाख की इलेक्ट्रिक आतिशबाजी और लेजर लाइट शो विजयादशमी की शाम ठीक 6:30 बजे रावण दहन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आयोजकों ने बताया कि इस बार अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक माध्यम से डिजिटल आतिशबाजी और रंग-बिरंगी आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाएगा।

इसके लिए विशेष रूप से करीब 3 से 4 लाख रुपये के आतिशबाजी सामग्री और फुलझड़ियों का इंतजाम किया गया है, जो आसमान में अद्भुत छटा बिखेरेंगी। अभयपुर स्टेशन के समीप आयोजन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम बड़ी संख्या में जुटने वाले महिला व पुरुष दर्शकों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए आयोजन स्थल पर पुतलों से सुरक्षित दूरी पर बांस की मजबूत बैरिकेडिंग की जा रही है। महिला एवं पुरुष दर्शकों के बैठने व देखने के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है।