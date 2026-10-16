लखीसराय के किसानों की बल्ले-बल्ले, धनिया-मेथी की खेती पर सरकार दे रही ₹20000 की बंपर सब्सिडी

मुकेश कुमार, लखीसराय। जिले में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसान अब पहली बार क्लस्टर आधारित धनिया और मेथी की खेती करेंगे। कम लागत में अधिक लाभ देने वाली इस योजना के तहत 50 हेक्टेयर में मसाला क्लस्टर तैयार किया जाएगा।

प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की लागत पर किसानों को 20 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। रैयत और बटाईदार, दोनों किसान योजना का लाभ ले सकेंगे। बड़हिया और हलसी प्रखंड की एक-एक पंचायत को क्लस्टर खेती के लिए चुना गया है। दोनों पंचायतों में 25-25 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाए जाएंगे।

प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 30 किसान खेती कर सकेंगे। किसानों को जिले की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। धनिया के लिए राजेंद्र धनिया और मेथी के लिए राजेंद्र क्रांति वैरायटी का बीज दिया जाएगा।

खुटहा पश्चिम और मोहद्दीनगर पंचायत में होगी खेती बड़हिया प्रखंड की खुटहा पश्चिम और हलसी प्रखंड की मोहद्दीनगर पंचायत में इच्छुक किसान सामूहिक रूप से धनिया और मेथी उगाएंगे। जिले के पिपरिया, बड़हिया, हलसी और सूर्यगढ़ा सहित अन्य क्षेत्रों में पहले से मसालों की खेती होती रही है।

हालांकि, पहली बार इसे क्लस्टर स्तर पर बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। चालू वर्ष में योजना को जमीन पर उतारने की पहल शुरू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बिहार कृषि एप के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा।