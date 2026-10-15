आधुनिक खेती से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, दलहन-तिलहन पर स्पेशल फोकस; सरकार दे रही 80% तक अनुदान

संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। कृषि विभाग के तत्वावधान में गुरुवार को अंबेडकर भवन परिसर में वसंतिक रबी महाभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार और युवा वैज्ञानिक डॉ. अनुपमा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को लाभकारी बनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और दलहन-तिलहन की खेती का दायरा बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

80 प्रतिशत अनुदान

डीएओ ललन कुमार ने कहा कि जिला खाद्यान्न उत्पादन में पहले से आत्मनिर्भर है, लेकिन दलहन एवं तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए आत्मनिर्भर दलहन योजना के तहत चना, मसूर और मटर के बीज पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।