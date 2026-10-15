बिहार के किसान का कमाल, 1 एकड़ में 1100 क्विंटल गन्ना उगाकर रचा नया कीर्तिमान

संवाद सूत्र, सिधवलिया (गोपालगंज)। भारत शुगर मिल्स सिधवलिया के आरक्षित क्षेत्र भीमपुरवा गांव निवासी किसान बिहारी सिंह ने गन्ने की खेती में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने एक एकड़ खेत में करीब 1100 क्विंटल गन्ने की पैदावार हासिल कर क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल पेश की है।

किसान ने आधुनिक तकनीक और मशीनीकरण का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की है। किसान की इस उपलब्धि की जानकारी मिलने के बाद भारत शुगर मिल्स के वरीय अधिकारी उनके खेत पर पहुंचे और उत्पादन का जायजा लिया।