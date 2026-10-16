पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान में लापरवाही, लखीसराय सदर अस्पताल में डॉक्टर समेत छह से जवाब तलब

संस, जागरण, लखीसराय। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गत गुरुवार को लखीसराय सदर अस्पताल के पीकू (PICU) वार्ड में आयोजित एएनसी (ANC - Antenatal Care) जांच के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है।

इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान से एक चिकित्सक और पांच स्वास्थ्य कर्मी बिना किसी पूर्व सूचना के नदारद रहे। कर्मचारियों के गायब रहने के कारण अस्पताल पहुँची गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. कुमार अमित ने सख्त रुख अपनाया है और अनुपस्थित पाए गए सभी कर्मियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है।

इन चिकित्सकों और कर्मियों से मांगा गया स्पष्टीकरण

लापरवाही बरतने और बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में उपाधीक्षक ने निम्नलिखित कर्मियों से स्पष्टीकरण (Show Cause) तलब किया है।

डॉ. नाजरा खातून (चिकित्सक)

वीणा कुमारी (जीएनएम)

प्रियंका सिंहा (जीएनएम)

पूजा कुमारी (एक्स-रे टेक्नीशियन)

राधा कुमारी (डाटा ऑपरेटर)

सोनी कुमारी प्रथम व सोनी कुमारी द्वितीय (ममता कार्यकर्ता)

रोका गया वेतन, प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े राष्ट्रीय अभियान में इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल उपाधीक्षक ने सभी संबंधित अनुपस्थित कर्मियों का 15 सितंबर 2026 का वेतन भी तत्काल प्रभाव से अवरुद्ध (Withhold) कर दिया है।