लखीसराय में मनरेगा के 90% से अधिक मजदूरों का ई-केवाईसी बाकी, सत्यापन में पिपरिया सबसे पीछे

संवाद सहयोगी, लखीसराय। मनरेगा योजना में बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर मजदूरों की मेहनत की कमाई सीधे उनके बैंक खातों में भेजने की सरकारी व्यवस्था को लखीसराय जिले में अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।

विकसित भारत-जीरामजी योजना के तहत कुशल एवं अर्धकुशल जॉब कार्डधारी मजदूरों के ई-केवाईसी (e-KYC) में बरती जा रही सुस्ती के कारण बड़ी संख्या में मजदूरों का सत्यापन अब भी अधर में लटका हुआ है। जिले में कुल 13,563 कुशल एवं अर्धकुशल मजदूर चिह्नित हैं, लेकिन आंकड़ों के अनुसार अब तक महज 1,239 मजदूरों का ही ई-केवाईसी पूरा हो सका है।

यह कुल लक्ष्य का मात्र 9.13 प्रतिशत है, यानी 12,324 मजदूरों का सत्यापन होना अभी बाकी है। धीमी प्रगति के कारण विभागीय रैंकिंग में लखीसराय जिला राज्य स्तर पर 13वें स्थान पर है। पिपरिया में सबसे धीमी रफ्तार, हलसी में थोड़ी राहत प्रखंडवार आंकड़े ई-केवाईसी अभियान की बेहद असमान और चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। पिपरिया प्रखंड में 350 मजदूरों में से अब तक केवल एक का ही सत्यापन हो पाया है, जो जिले में सबसे फिसड्डी है। दूसरी ओर, हलसी प्रखंड में 2,827 में से 291 मजदूरों का ई-केवाईसी पूरा हुआ है जो सबसे आगे है।

बड़हिया में 1,077 में 60 (5.57%), चानन में 3,051 में 254 (8.32%), लखीसराय में 1,598 में 186 (11.64%), रामगढ़ चौक में 2,088 में 234 (11.21%) और सूर्यगढ़ा में 2,572 में 213 (8.28%) मजदूरों का ही सत्यापन हो सका है। आधार सीडिंग और जॉब कार्ड सत्यापन पारदर्शी भुगतान की कुंजी मनरेगा के तहत मजदूरों के भुगतान को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) अनिवार्य रूप से लागू की गई है। इसके तहत मजदूरों के बैंक खाते की आधार सीडिंग, जॉब कार्ड का भौतिक सत्यापन और बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है।