संवाद सहयोगी, लखीसराय। जिले के दियारा क्षेत्र में बनाई गई वैकल्पिक बाईपास सड़क पर सफर अब आसान नहीं होगा। इस मार्ग से होकर गुजरने वाले व्यावसायिक वाहनों को अब टोल टैक्स चुकाना होगा।

बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 के तहत राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं बड़े पुलों पर टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू की गई है।

इसके तहत जिले में फिलहाल बड़हिया कृष्ण चौक से खुटहा, मुड़वड़िया चौक, मोहनपुर, सुरजीचक होते हुए रामपुर तक जाने वाले सड़क मार्ग पर टोल टैक्स वसूली का निर्णय लिया गया है।

इस मार्ग पर दो स्थानों पर टोल गेट का निर्माण कराया जा रहा है। टोल टैक्स लागू होने से इस मार्ग का उपयोग करने वाले व्यावसायिक वाहन संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसका असर माल ढुलाई और यात्री परिवहन की लागत पर भी पड़ सकता है।

जिले में दो राजकीय पथ और एक मुख्य जिला मार्ग है। विद्यापीठ चौक से जमुई मोड़ होते हुए घोंगसा से आगे जाने वाली राजकीय पथ संख्या आठ तथा समाहरणालय से जमुई जाने वाली राजकीय पथ संख्या 18 है। इसके अलावा बड़हिया कृष्णा चौक से खुटहा, मुड़वड़िया चौक, मोहनपुर एवं सुरजीचक होते हुए रामपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला मुख्य जिला मार्ग है। फिलहाल इसी मार्ग पर टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सुरजीचक से आगे हरूहर नदी पर बने पुल के उस पार तथा रामचंद्रपुर और रामनगर तीनबटिया के बीच टोल गेट का निर्माण कराया जा रहा है।

फास्टैग से होगी वसूली, नियम उल्लंघन पर तीन गुना जुर्माना टोल टैक्स का भुगतान मुख्य रूप से फास्टैग एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से किया जाएगा। निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से तीन गुना जुर्माना वसूलने का प्रविधान किया गया है। हालांकि, निजी और छोटे वाहनों को इस शुल्क से मुक्त रखा गया है।

सफेद नंबर प्लेट वाली निजी कार, जीप, वैन, दोपहिया एवं तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर तथा पशु चालित वाहनों से टोल टैक्स की वसूली नहीं होगी। वाहनों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दर नियमावली के तहत कार, जीप, वैन एवं हल्के व्यावसायिक वाहनों से 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर, मिनी बस एवं छोटे मालवाहक वाहनों से दो रुपये प्रति किलोमीटर तथा दो धुरी वाले बस एवं ट्रक से 4.25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है।