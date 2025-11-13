Lakhisarai Seat Election Result 2025: विजय सिन्हा या अमरेश कुमार... कौन बनेगा MLA, किसकी होगी ताजपोशी?
लखीसराय सीट पर 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बना रही हैं। देखना यह है कि मतदाता किस पार्टी को चुनते हैं और कौन विधायक बनता है। युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, और विकास के मुद्दे भी चुनाव में अहम रहेंगे।
संवाद सहयोगी, लखीसराय। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के 13 और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के आठ सहित कुल 21 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा। ऐसे में चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। प्रत्याशी परिणाम आने से पहले विभिन्न मठ-मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर अपनी जीत की मन्नतें मांग रहे हैं।
लखीसराय के महागठबंधन प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश जगदंबा मंदिर बड़हिया व अशोकधाम मंदिर में पूजा आराधना की। लखीसराय में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। कौन जीतेगा, किसकी ताजपोशी होगी, इसको लेकर दोनों खेमा अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहा है।
लखीसराय विस के दो लाख 47 हजार 986 और सूर्यगढ़ा के दो लाख 37 हजार 618 मतदाता भी चुनाव परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं और मतगणना का इंतजार कर रहे हैं।
मिली जानकारी के अनुसार लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कुल 34 राउंड और सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र की मतगणना 32 राउंड तक होगी। सुबह 10 बजे तक दोनों विधानसभा क्षेत्र का रुझान आने लगेगा।
लखीसराय विस के ये प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में
|क्रम संख्या
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|चुनाव चिह्न
|01.
|विजय कुमार सिन्हा
|बीजेपी
|कमल
|02.
|अमरेश कुमार अनीश
|कांग्रेस
|हाथ
|03.
|अमरेश प्रसाद सिंह
|निर्दलीय
|सितार
|04.
|विजय कुमार
|निर्दलीय
|रोबोट
|05.
|रामजी मंडल
|समता पार्टी
|माइक
|06.
|सूरज कुमार
|जन सुराज पार्टी
|स्कूल का बस्ता
|07.
|उमाशंकर यादव
|विश्वास योग्य पार्टी
|बैटरी टार्च
|08.
|कुशो महतो
|भारतीय लोक चेतना पार्टी
|चारपाई
|09.
|प्रवाल कुमार
|बसपा
|हाथी
|10.
|सुबोध कुमार सुमन
|निर्दलीय
|मोतियों का हार
|11.
|अमरेश कुमार
|निर्दलीय
|करनी
|12.
|विकास कुमार जगवानी
|निर्दलीय
|अंगूर
|13.
|अभिषेक कुमार
|निर्दलीय
|साइकिल पंप
सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र ये प्रात्यशी हैं चुनाव मैदान में
|क्रम
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|चुनाव चिह्न
|01.
|रामानंद मंडल
|जदयू
|तीर
|02.
|प्रेम सागर चौधरी
|राजद
|लालटेन
|03.
|रविंद्र कुमार दास
|बसपा
|हाथी
|04.
|अमित सागर
|जनसुराज
|स्कूल बैग
|05.
|विपिन कुमार
|निर्दलीय
|अलमीरा
|06.
|रविशंकर प्रसाद सिंह
|निर्दलीय
|सेव
|07.
|प्रणय कुमार
|निर्दलीय
|हेलमेट
|08.
|श्रवण कुमार आनंद
|निर्दलीय
|नारियल का खेत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।