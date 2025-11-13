Lakhisarai Seat Election Result 2025: विजय सिन्हा या अमरेश कुमार... कौन बनेगा MLA, किसकी होगी ताजपोशी?

संवाद सहयोगी, लखीसराय। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के 13 और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के आठ सहित कुल 21 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा। ऐसे में चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। प्रत्याशी परिणाम आने से पहले विभिन्न मठ-मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर अपनी जीत की मन्नतें मांग रहे हैं।

लखीसराय के महागठबंधन प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश जगदंबा मंदिर बड़हिया व अशोकधाम मंदिर में पूजा आराधना की। लखीसराय में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। कौन जीतेगा, किसकी ताजपोशी होगी, इसको लेकर दोनों खेमा अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहा है।