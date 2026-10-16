लखीसराय में बालू किल्लत से मिलेगी राहत, आज से घाटों पर खनन की अनुमति, बाजार में बढ़ेगी उपलब्धता

संवाद सहयोगी, लखीसराय। मानसून सीजन में चार महीनों की लंबी पाबंदी के बाद लखीसराय जिले में एक बार फिर से पीला बालू घाटों से खनन और उठाव का कार्य 16 अक्टूबर से आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है।

जिले के पांच प्रमुख बालू घाटों से बालू का उठाव शुरू होने से जिलेवासियों को निर्माण कार्यों के लिए बालू की किल्लत से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, पिछले चार महीनों से खनन ठप रहने के कारण घाटों से मुख्य सड़कों को जोड़ने वाले एप्रोच रोड पूरी तरह जर्जर और बंद हो चुके थे।

इसे देखते हुए संवेदकों द्वारा युद्धस्तर पर नए सिरे से एप्रोच रोड बनाए जा रहे हैं ताकि बालू लदे भारी वाहन सुगमतापूर्वक मुख्य पथ तक पहुंच सकें। खनन कार्य शुरू कराने से पहले खनन विभाग द्वारा पारदर्शिता और नियमों की अनदेखी रोकने के उद्देश्य से सभी निर्धारित बालू घाटों का गहन ड्रोन सर्वे कराया गया है। इसके साथ ही बंदोबस्तधारियों को खनन नियमावली और शर्तों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

जिले के इन पांच बालू घाटों पर खनन की मिली अनुमति खनन विभाग के अनुसार, वर्तमान में जिले के निम्नलिखित पांच संचालित बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों को खनन और उठाव की अनुमति दी गई है। ब्लॉक-1: गुरडीह हसनपुर

ब्लॉक-3 और ब्लॉक-4: झिनोरा

ब्लॉक-6: शरमा

ब्लॉक-7: नगरदार

ब्लॉक-10: रामपुर हालांकि, आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा 16 से 23 अक्टूबर तक शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण संवेदकों को शुरुआत में परिवहन और व्यावसायिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।