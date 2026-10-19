लखीसराय में जनरल स्टोर की आड़ में नशे का धंधा, 1.50 KG गांजे के साथ दुकानदार गिरफ्तार

संवाद सूत्र,हलसी (लखीसराय)। हलसी थाना क्षेत्र के प्रेमडीहा गांव में रविवार की रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक जनरल स्टोर में अचानक छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (गांजा) बरामद किया है।

पुलिस ने मौके से दुकान में रखे एक किलो 50 ग्राम गांजे की खेप को जब्त करते हुए दुकान संचालक को धर दबोचा। गिरफ्तार दुकानदार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान हलसी थाना क्षेत्र के प्रेमडीहा गांव निवासी कारू खान उर्फ इसराफिल खान के रूप में हुई है। वह अपने ही गांव में किराना व जनरल स्टोर की आड़ में अवैध रूप से गांजे की बिक्री कर रहा था।

गुप्त सूचना पर एसआई अमित कुमार ने की कार्रवाई हलसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रेमडीहा गांव में इसराफिल खान अपनी जनरल स्टोर की दुकान में अवैध रूप से गांजा रखकर बेचने का काला कारोबार कर रहा है।