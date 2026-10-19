लखीसराय के पूर्व मुखिया हत्याकांड का मुख्य आरोपित बेगूसराय से गिरफ्तार, एसटीएफ की कार्रवाई

संवाद सूत्र, हलसी (लखीसराय)। गेरुआपुरसण्डा पंचायत के चर्चित पूर्व मुखिया सुरेश कुमार वर्मा हत्याकांड में नामजद मुख्य आरोपित दिलखुश कुमार को हलसी पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया है।

उसके साथ ही एक महिला के साथ मारपीट के मामले में नामजद आरोपित बहरावां निवासी गुलशन कुमार को भी दबोचा गया है। झारखंड के गिरिडीह जिले में पूर्व मुखिया को नदी के पानी में डुबोकर हत्या किए जाने के इस सनसनीखेज मामले में गिरफ्तारी के बाद अब जांच और कानूनी कार्रवाई ने तेजी पकड़ ली है।

हलसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों आरोपितों ने पिछले वर्ष 21 जुलाई 2025 को गांव की रहने वाली सुनीता देवी के घर पर चढ़कर उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं। इस घटना के बाद से ही दोनों फरार चल रहे थे और पुलिस इनकी तलाश कर रही थी।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दिलखुश कुमार पर अपने करीब आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर गेरुआपुरसण्डा पंचायत के पूर्व मुखिया सुरेश कुमार वर्मा की झारखंड के गिरिडीह जिले के हीरोडीह थाना क्षेत्र स्थित नदी में पानी में डुबोकर निर्मम हत्या करने का गंभीर आरोप है।

बेगूसराय के सिंघौल में छुपे होने की मिली थी गुप्त सूचना थानाध्यक्ष ने बताया कि मुख्य आरोपित दिलखुश कुमार के बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र में छिपे होने की पुख्ता सूचना एसटीएफ को मिली थी। इस इनपुट के आधार पर हलसी थाना पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर दोनों बदमाशों को धर दबोचा।