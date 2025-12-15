Lakhisarai News: लखीसराय में शराब पार्टी का भंडाफोड़, ऑर्केस्ट्रा की 5 डांसर और 3 युवक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, लखीसराय। कबैया थाना क्षेत्र के संसार पोखर, वार्ड नंबर 17 में रविवार की देर रात उस समय हंगामा मच गया, जब बंद कमरे में पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान जिले से आई ऑर्केस्ट्रा पार्टी की पांच नर्तकियां स्थानीय तीन युवकों के साथ शराब पार्टी कर रही थीं।

स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर कबैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब के नशे में धुत सभी आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में संसार पोखर निवासी उत्तम कुमार, सुमित कुमार, किऊल थाना क्षेत्र के बिछवे गांव निवासी नीतीश कुमार तथा बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल) जिला के छठ कॉलोनी की झूमा दास, जगदाबाद की सरिता देवी, उनकी बहन सुनीता देवी, केस्टोपुर की प्रिया मिस्त्री और राजवटी कृष्णापुर की प्रोतिमा मल्लिक शामिल हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार की रात संसार पोखर में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद ऑर्केस्ट्रा पार्टी की पांचों नर्तकियां स्थानीय तीन युवकों के साथ एक कमरे में बंद होकर शराब पार्टी कर रही थीं। इसकी भनक लगते ही कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया।