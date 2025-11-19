Language
    Lakhisarai News: किऊल जंक्शन पर लगी भीषण आग, रेलवे स्टेशन पर मची अफरातफरी

    By Mrityunjay MishraEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    लखीसराय के किऊल जंक्शन पर अचानक आग लगने से स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे हैं।

    किऊल जंक्शन पर लगी भीषण आग (जागरण)

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। किऊल जंक्शन रेलवे स्टेशन (Kiul Junction Railway Station_ पर आरएमएस मेल ऑफिस में बुधवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब आग लगी तो उस समय कोई कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं था।

    इस घटना में कंप्यूटर सेट, सीसीटीवी कमरे, फर्नीचर और डाक सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना के करीब डेढ़ घंटे बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुटी। वहीं, मेल ऑफिस में आग लगने की घटना से पूरे रेलवे स्टेशन पर अफरातफरी मची गई।

