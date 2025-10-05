Language
    लखीसराय में खुलेंगे 10 नए कृषि यंत्र बैंक, किसानों को मिलेगा 12 लाख तक का अनुदान

    By Mritunjai Mishra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:17 PM (IST)

    लखीसराय में कृषि विभाग मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के तहत 10 नए कृषि यंत्र बैंक खोलेगा। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर 4 लाख और स्पेशल सेंटर पर 12 लाख का अनुदान मिलेगा। इससे किसान कम किराए पर यंत्र लेकर अच्छी पैदावार कर सकेंगे।

    जिले में किसानों के लिए खुलेंगे 10 कृषि यंत्र बैंक

    संवाद सहयोगी, लखीसराय। विज्ञानी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि यंत्र खरीदने में अक्षम रहने वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि विभाग ने मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना 2025-26 के तहत जिले में 10 कृषि यंत्र बैंक (कस्टम हायरिंग सेंटर एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर) खोलने का निर्णय लिया है।

    इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र बैंक खोलने वाले को अनुदान दिया जाएगा। विभागीय स्तर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके तहत चार कस्टम हायरिंग सेंटर एवं छह स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर खुलेगा।

    जिले में पूर्व से कुल 25 कृषि यंत्र बैंक संचालित है। जिसमें से 19 कृषि यंत्र बैंक कृषि विभाग से एवं छह कृषि यंत्र बैंक जीविका के माध्यम से संचालित है।

    कृषि यंत्र बैंक खोलने पर मिलने वाली अनुदान की राशि

    प्रत्येक कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर 10 लाख रुपये खर्च होगा। जिसमें से चार लाख रुपये अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि प्रत्येक स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर 20 लाख रुपये खर्च होगा। जिसमें से 12 लाख रुपये अनुदान मिलेगा।

    कृषि यंत्र बैंक में रहने वाले कृषि यंत्र

    कस्टम हायरिंग सेंटर पर ट्रैक्टर सहित अन्य जरूरी कृषि यंत्र रखना जरूरी है। जबकि स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर पर फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर सुपर सीडर, स्ट्रा वेलर, रीपर कंबाइंडर, ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र मौजूद रहेगा।

    कृषि यंत्र बैंक से होने वाले लाभ

    कृषि यंत्र बैंक में सभी प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र मौजूद रहेंगे। कृषि यंत्र खरीदने में अक्षम लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र बैंक से काफी कम किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लघु एवं सीमांत किसान भी कृषि यंत्रों का उपयोग कर अच्छी पैदावार कर पाएंगे।

    सामान्य वर्ग के तीन एवं अनुसूचित जाति के एक किसान को कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए अनुदान मिलेगा। जबकि सामान्य वर्ग के पांच एवं अनुसूचित जाति के एक किसान को स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए अनुदान मिलेगा। इसको लेकर उपलब्ध कराए गए आवेदन के आलोक में किसानों का चयन कर लिया गया है। जल्दी ही कृषि यंत्र बैंक खुल जाएगा। -कुंदन कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।