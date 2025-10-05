लखीसराय में खुलेंगे 10 नए कृषि यंत्र बैंक, किसानों को मिलेगा 12 लाख तक का अनुदान

लखीसराय में कृषि विभाग मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना के तहत 10 नए कृषि यंत्र बैंक खोलेगा। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर 4 लाख और स्पेशल सेंटर पर 12 लाख का अनुदान मिलेगा। इससे किसान कम किराए पर यंत्र लेकर अच्छी पैदावार कर सकेंगे।

संवाद सहयोगी, लखीसराय। विज्ञानी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि यंत्र खरीदने में अक्षम रहने वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कृषि विभाग ने मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन योजना 2025-26 के तहत जिले में 10 कृषि यंत्र बैंक (कस्टम हायरिंग सेंटर एवं स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर) खोलने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र बैंक खोलने वाले को अनुदान दिया जाएगा। विभागीय स्तर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके तहत चार कस्टम हायरिंग सेंटर एवं छह स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर खुलेगा। जिले में पूर्व से कुल 25 कृषि यंत्र बैंक संचालित है। जिसमें से 19 कृषि यंत्र बैंक कृषि विभाग से एवं छह कृषि यंत्र बैंक जीविका के माध्यम से संचालित है। कृषि यंत्र बैंक खोलने पर मिलने वाली अनुदान की राशि प्रत्येक कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर 10 लाख रुपये खर्च होगा। जिसमें से चार लाख रुपये अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि प्रत्येक स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने पर 20 लाख रुपये खर्च होगा। जिसमें से 12 लाख रुपये अनुदान मिलेगा।

कृषि यंत्र बैंक में रहने वाले कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग सेंटर पर ट्रैक्टर सहित अन्य जरूरी कृषि यंत्र रखना जरूरी है। जबकि स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर पर फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर सुपर सीडर, स्ट्रा वेलर, रीपर कंबाइंडर, ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र मौजूद रहेगा। कृषि यंत्र बैंक से होने वाले लाभ कृषि यंत्र बैंक में सभी प्रकार के आधुनिक कृषि यंत्र मौजूद रहेंगे। कृषि यंत्र खरीदने में अक्षम लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र बैंक से काफी कम किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लघु एवं सीमांत किसान भी कृषि यंत्रों का उपयोग कर अच्छी पैदावार कर पाएंगे।