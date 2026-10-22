लखीसराय के किसानों की कमाई बढ़ाने की तैयारी, 50 हेक्टेयर में धनिया-मेथी की खेती, सरकार देगी 20 हजार अनुदान

संवाद सहयोगी, लखीसराय। लखीसराय जिले में अब तक पारंपरिक रूप से धान और गेहूं की खेती करने वाले किसान अब पहली बार व्यावसायिक स्तर पर क्लस्टर आधारित धनिया और मेथी की खेती करेंगे।

कम लागत में किसानों को अधिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस विशेष योजना के तहत जिले में कुल 50 हेक्टेयर में मसाला क्लस्टर तैयार किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये की अनुमानित लागत पर किसानों को 20 हजार रुपये तक का सरकारी अनुदान (सब्सिडी) दिया जाएगा।

राहत की बात यह है कि योजना का लाभ भूमि के स्वामी (रैयत) और बटाईदार, दोनों श्रेणी के किसान समान रूप से ले सकेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में ही योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

खुटहा पश्चिम और मोहद्दीनगर पंचायत का हुआ चयन योजना के प्रथम चरण में बड़हिया और हलसी प्रखंड की एक-एक पंचायत को क्लस्टर खेती के लिए चयनित किया गया है। बड़हिया प्रखंड की खुटहा पश्चिम और हलसी प्रखंड की मोहद्दीनगर पंचायत में 25-25 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 30 किसानों का समूह बनाकर खेती कराई जाएगी।

यद्यपि जिले के पिपरिया, बड़हिया, हलसी और सूर्यगढ़ा प्रखंडों में पहले से भी किसान मसालों की खेती करते रहे हैं, लेकिन क्लस्टर मॉडल पर इसे पहली बार संगठित रूप दिया जा रहा है। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसानों को बिहार कृषि ऐप (Bihar Krishi App) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।