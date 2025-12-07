Language
    फरार स्निग्धा सिंह की तलाश तेज, झारखंड ACB ने लखीसराय में दी दबिश

    By Mritunjai Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    झारखंड एसीबी की टीम ने शराब और भूमि घोटाले में फरार स्निग्धा सिंह की तलाश में लखीसराय में छापेमारी की। स्निग्धा सिंह, जो नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के मालिक व ...और पढ़ें

    Hero Image

    लखीसराय पहुंची एसीबी। (जागरण)

    संवाददाता, लखीसराय। झारखंड में हुए बहुचर्चित शराब एवं भूमि घोटाले की जांच के क्रम में फरार चल रहीं नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम रविवार को लखीसराय पहुंची।

    एसीबी ने कबैया थाना पुलिस के सहयोग से नया बाजार स्थित विनय कुमार सिंह के आवास में छापेमारी की, लेकिन स्निग्धा सिंह यहां नहीं मिलीं।

    बताया जाता है कि मामले के मुख्य आरोपित विनय कुमार सिंह हजारीबाग जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ झारखंड में बड़े पैमाने पर हुए शराब और भूमि घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं।

    यह घोटाला उस समय उजागर हुआ जब आईएएस विनय चौबे उत्पाद सचिव थे। जांच एजेंसियों ने विनय कुमार सिंह और विनय चौबे के बीच संदिग्ध आर्थिक लेन-देन के प्रमाण मिलने का दावा किया है। इन्हीं लेन-देन के आधार पर विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को भी आरोपित किया है, जो फिलहाल फरार हैं।

    लखीसराय स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान विनय कुमार सिंह के भाई सुबोध सिंह ने एसीबी टीम को घर से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए। उन्होंने बताया कि विनय कुमार सिंह का पूरा कारोबार झारखंड में है और लखीसराय में उनका सिर्फ पारिवारिक संबंध है।

    यहां किसी प्रकार का व्यवसाय संचालित नहीं होता और परिवार भी स्थाई रूप से यहां नहीं रहता। एसीबी को छापेमारी के दौरान कोई ठोस सुराग नहीं मिला, जिसके बाद टीम वापस रांची लौट गई।

    एसीबी सूत्रों के अनुसार, स्निग्धा सिंह की गिरफ्तारी के लिए आगे भी अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई जारी रहेगी।