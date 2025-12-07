फरार स्निग्धा सिंह की तलाश तेज, झारखंड ACB ने लखीसराय में दी दबिश

संवाददाता, लखीसराय। झारखंड में हुए बहुचर्चित शराब एवं भूमि घोटाले की जांच के क्रम में फरार चल रहीं नेक्सजेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह की तलाश में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम रविवार को लखीसराय पहुंची।

एसीबी ने कबैया थाना पुलिस के सहयोग से नया बाजार स्थित विनय कुमार सिंह के आवास में छापेमारी की, लेकिन स्निग्धा सिंह यहां नहीं मिलीं। बताया जाता है कि मामले के मुख्य आरोपित विनय कुमार सिंह हजारीबाग जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ झारखंड में बड़े पैमाने पर हुए शराब और भूमि घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। यह घोटाला उस समय उजागर हुआ जब आईएएस विनय चौबे उत्पाद सचिव थे। जांच एजेंसियों ने विनय कुमार सिंह और विनय चौबे के बीच संदिग्ध आर्थिक लेन-देन के प्रमाण मिलने का दावा किया है। इन्हीं लेन-देन के आधार पर विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को भी आरोपित किया है, जो फिलहाल फरार हैं।

लखीसराय स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान विनय कुमार सिंह के भाई सुबोध सिंह ने एसीबी टीम को घर से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए। उन्होंने बताया कि विनय कुमार सिंह का पूरा कारोबार झारखंड में है और लखीसराय में उनका सिर्फ पारिवारिक संबंध है।