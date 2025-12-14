Language
    लखीसराय में डाक पार्सल वाहन से 1612 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

    By Mrityunjay MishraEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    लखीसराय जिले में डाक पार्सल वाहन से 1612.8 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मद्यनिषेध ब्यूरो को मिली सूचना पर तेतरहाट थाना पुलिस ने कार्रवाई की। वाहन क ...और पढ़ें

    1612 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। लखीसराय जिले में दूसरे राज्य से डाक पार्सल वाहन के जरिए अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बिहार के विशेष अभियान दल को इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी।

    सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तेतरहाट थाना पुलिस ने चार चक्का डाक पार्सल वाहन को रोका और उसकी सघन तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में विशेष तरीके से छिपाकर रखी गई करीब 1612.8 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

    पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार 

    इस कार्रवाई में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शराब को सुनियोजित ढंग से डाक पार्सल वाहन के माध्यम से पटना में खपाने की योजना बनाई गई थी।

    फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपितों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस तस्करी के पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय है। 

    मामले में मद्यनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी का नेतृत्व थानाध्यक्ष इलू उपाध्याय कर रही थी।