कोहरे का कहर: किऊल-लखीसराय रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार थमी, यात्री हलकान

जागरण संवाददाता, लखीसराय। घने कोहरे ने गुरुवार को किऊल-लखीसराय रेलखंड पर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। मौसम में अचानक आए बदलाव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रेल व सड़क मार्ग पर दृश्यता कम होने के कारण लंबी दूरी के साथ-साथ छोटी दूरी की ट्रेनें भी घंटों विलंब से चलीं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर अप दिशा की ट्रेनें अधिक विलंब से चलने के कारण यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं।

डाउन लाइन की बात करें तो 22466 बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बुधवार रात 2:14 बजे के बजाय गुरुवार सुबह 7:13 बजे पहुंची। 12368 आनंद विहार-भागलपुर विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस सुबह 5:30 बजे के स्थान पर 8:33 बजे किऊल स्टेशन पहुंची।

13236 दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस 9:15 बजे के बजाय 10:37 बजे पहुंची। कोहरे के कारण 22406 भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस को स्थगित रखना पड़ा। इसके अलावा 18184 बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस, 13134 पटना-दुमका एक्सप्रेस, 12304 दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस, 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी, 03230 पूरी स्पेशल, 12362 आसनसोल सुपरफास्ट सहित कई ट्रेनें एक से छह घंटे तक विलंब से किऊल स्टेशन पहुंचीं। लखीसराय स्टेशन पर भी 12024 पटना-हावड़ा जनशताब्दी और 22348 पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं। 15098 भागलपुर-अमरनाथ और 13510 गोंडा-आसनसोल एक्सप्रेस भी कई घंटे विलंबित रहीं। अप लाइन में भी हालात बेहतर नहीं रहे। 13287 साउथ बिहार एक्सप्रेस सुबह 3:55 बजे के बजाय 7:45 बजे किऊल पहुंची। 13019 बाघ एक्सप्रेस मामूली देरी से आई, जबकि 17007 दरभंगा एक्सप्रेस करीब चार घंटे से अधिक विलंब से स्टेशन पहुंची। लगातार हो रही देरी के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। कोहरे के साथ बढ़ी शीतलहर ने यात्रियों की परेशानी को और गंभीर बना दिया है।

लखीसराय स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त शेड नहीं होने से यात्री ठंड और कोहरे में खुले में खड़े रहने को मजबूर हैं। वहीं किऊल स्टेशन पर प्रतीक्षालय का अभाव यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित दिखे।