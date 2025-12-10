Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Government: सर्वे अमीन तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 23 दिसंबर तक निबंधन, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

    By Amit Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    रामगढ़ चौक प्रखंड क्षेत्र में बिहार सरकार द्वारा सर्वे अमीन तकनीकी प्रशिक्षण के लिए निबंधन शुरू हो गया है। 23 दिसंबर तक मैट्रिक पास बेरोजगार छात्र-छात ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सर्वे अमीन तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 23 दिसंबर तक निबंधन

    संवाद सूत्र, रामगढ़ चौक (लखीसराय)। रामगढ़ चौक प्रखंड क्षेत्र में बिहार सरकार (Bihar Government) की ओर से संचालित सर्वे अमीन तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    प्रखंड सर्वे अमीन तकनीकी प्रशिक्षण प्रभारी सुधीर राय ने बताया कि प्रखंड के सभी आठ पंचायतों के विभिन्न गांवों से निबंध संस्थान से शिक्षित और न्यूनतम मैट्रिक पास बेरोजगार छात्र-छात्राएं 23 दिसंबर तक अपना निबंधन कर सकते हैं।

    निबंधन प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रामगढ़ चौक प्रखंड मुख्यालय में किया जाएगा। निबंधन शुल्क 400 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी/एसटी, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। परीक्षा शुल्क समिति के निर्णय अनुसार बाद में लिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुधीर राय ने बताया कि 45 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को सर्वे विभा, चकबंदी विभाग, सिंचाई विभाग, नलकूप विभाग, गंडक प्रोजेक्ट, सर्वे अंचल आदि विभागों में अमीन के पद पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का अवसर मिलेगा।

    इसके अलावा, प्रशिक्षित अभ्यर्थी अपने गांव और शहर में प्राइवेट अमीन के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार संभावनाएं प्राप्त होंगी।

    प्रशिक्षण प्रभारी ने सभी जनप्रतिनिधियों मुखिया, उपमुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, वार्ड सदस्य, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेवक, आवास सहायक, रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के अधिक से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निबंधन करवाने के लिए प्रेरित करें।