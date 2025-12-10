Bihar Government: सर्वे अमीन तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 23 दिसंबर तक निबंधन, युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

संवाद सूत्र, रामगढ़ चौक (लखीसराय)। रामगढ़ चौक प्रखंड क्षेत्र में बिहार सरकार (Bihar Government) की ओर से संचालित सर्वे अमीन तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निबंधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रखंड सर्वे अमीन तकनीकी प्रशिक्षण प्रभारी सुधीर राय ने बताया कि प्रखंड के सभी आठ पंचायतों के विभिन्न गांवों से निबंध संस्थान से शिक्षित और न्यूनतम मैट्रिक पास बेरोजगार छात्र-छात्राएं 23 दिसंबर तक अपना निबंधन कर सकते हैं।

निबंधन प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रामगढ़ चौक प्रखंड मुख्यालय में किया जाएगा। निबंधन शुल्क 400 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी/एसटी, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। परीक्षा शुल्क समिति के निर्णय अनुसार बाद में लिया जाएगा।