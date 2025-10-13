बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक-शिक्षिका की प्रेमलीला, शारीरिक संबंध बनाए, रंगरेलियां मनाते वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, लखीसराय। Bihar News बिहार के सरकारी विद्यालय में बच्चों को ज्ञान और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले एक गुरुजी को प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने अपने ही साथ काम करने वाली एक शादीशुदा शिक्षिका को प्रेम जाल में फ़ांस लिया। इतना ही नहीं उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किया। इसकी भनक जब शिक्षिका के पति व घरवालों को लगी तो शिक्षिका अपने कथित प्रेमी शिक्षक चंदन कुमार से दूरी बनाने लगी।

यह बात आरोपित को रास नहीं आई और उसने शिक्षिका का अश्लील फोटो और वीडियो उसके पति के मोबाइल पर भेज दिया तथा इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित कर दिया। आरोपित शिक्षक शहर के नया बाजार का रहने वाला बताया जाता है। इसके बाद पीड़िता अपने पति के साथ नौ अक्टूबर की सुबह आरोपित शिक्षक चंदन के घर पहुंची तथा इसकी शिकायत उसके स्वजन से की तो आरोपित के पिता और उसके भाई ने पीड़ित दंपती के साथ गाली-गलौज और धमकी देकर भगा दिया।

इसके बाद पीड़िता कबैया थाना पहुंची और थानाध्यक्ष अमित कुमार से लिखित शिकायत की। पीड़िता ने थानाध्यक्ष को बताया कि आरोपी चंदन और उसके स्वजन जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद पीड़िता के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया तथा आरोपित शिक्षक चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।