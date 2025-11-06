बिहार चुनाव 2025: सूर्यगढ़ा और लखीसराय में दिलचस्प मुकाबला, कौन होगा किस पर भारी?

जागरण संवाददाता, लखीसराय। जिले के लखीसराय और सूर्यगढ़ा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रथम चरण के चनाव के लिए मतदान होगा। इससे चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं, मतदाता खामोश हैं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में 13 और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आठ प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए मतदाता आज बटन दबाएंगे।

लखीसराय विधानसभा सीट पर निवर्तमान विधायक व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और महागठबंधन प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश के बीच सीधा मुकाबला है। सूरज कुमार भी जनसुराज से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।

सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल, महागठबंधन से प्रेम सागर चौधरी, जनसुराज से अमित सागर और निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूची क्र.सं. उम्मीदवार का नाम पार्टी चुनाव चिह्न 01. बीजेपी कमल 02. कांग्रेस हाथ 03. निर्दलीय सितार 04. स्वतंत्र रोबोट 05. समता पार्टी माइक 06. जन सुराज पार्टी स्कूल बैग 07. वफ़ादार पार्टी बैटरी टॉर्च 08. भारतीय लोक चेतना पार्टी चारपाई 09. बीएसपी हाथी 10. निर्दलीय मोतियों का हार 11. निर्दलीय करनी 12. निर्दलीय अंगूर 13. निर्दलीय साइकिल पंप

