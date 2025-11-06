Language
    बिहार चुनाव 2025: सूर्यगढ़ा और लखीसराय में दिलचस्प मुकाबला, कौन होगा किस पर भारी?

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:33 AM (IST)

    बिहार में आगामी चुनावों के मद्देनज़र, सूर्यगढ़ा और लखीसराय विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इन क्षेत्रों में कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। उपमुख्यमंत्री के खिलाफ कौन उतरेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। जिले के लखीसराय और सूर्यगढ़ा दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आज प्रथम चरण के चनाव के लिए मतदान होगा। इससे चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं, मतदाता खामोश हैं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में 13 और सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आठ प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए मतदाता आज बटन दबाएंगे।

    लखीसराय विधानसभा सीट पर निवर्तमान विधायक व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और महागठबंधन प्रत्याशी अमरेश कुमार अनीश के बीच सीधा मुकाबला है। सूरज कुमार भी जनसुराज से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।

    सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल, महागठबंधन से प्रेम सागर चौधरी, जनसुराज से अमित सागर और निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।

    चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूची
    क्र.सं. उम्मीदवार का नाम पार्टी चुनाव चिह्न
    01. विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कमल
    02. अमरेश कुमार अनीश कांग्रेस हाथ
    03. अमरेश प्रसाद सिंह निर्दलीय सितार
    04. विजय कुमार स्वतंत्र रोबोट
    05. रामजी मंडल समता पार्टी माइक
    06. सूरज कुमार जन सुराज पार्टी स्कूल बैग
    07. उमाशंकर यादव वफ़ादार पार्टी बैटरी टॉर्च
    08. कुशो महतो भारतीय लोक चेतना पार्टी चारपाई
    09. प्रवल कुमार बीएसपी हाथी
    10. सुबोध कुमार सुमन निर्दलीय मोतियों का हार
    11. अमरेश कुमार निर्दलीय करनी
    12. विकास कुमार जगवानी निर्दलीय अंगूर
    13. अभिषेक कुमार निर्दलीय साइकिल पंप

     

    चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूची

     
    क्र.सं. उम्मीदवार का नाम पार्टी चुनाव चिह्न
    01. रामानंद मंडल जदयू तीर
    02. प्रेम सागर चौधरी राजद लालटेन
    03. रवीन्द्र कुमार दास बीएसपी हाथी
    04. अमित सागर जनसुराज स्कूल बैग
    05. विपिन कुमार निर्दलीय अलमारी
    06. रविशंकर प्रसाद सिंह निर्दलीय एप्पल
    07. प्रणय कुमार स्वतंत्र हेलमेट
    08. श्रवण कुमार आनंद स्वतंत्र नारियल फार्म

     